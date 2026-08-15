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Il campionato belga 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra Beveren-Anderlecht, in programma domenica 16 agosto alle ore 13:30. Le due squadre arrivano all'appuntamento con un avvio di stagione differente: il Beveren è ancora fermo a 0 punti, mentre l'Anderlecht ha conquistato i primi 3 punti.
La formazione di casa proverà a sfruttare il fattore campo per sbloccarsi e conquistare i primi punti del campionato, ma dovrà affrontare un Anderlecht che vuole dare continuità al successo ottenuto all'esordio. Per entrambe si tratta quindi di una sfida importante, con obiettivi differenti ma la stessa voglia di ottenere un risultato positivo.
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Il Beveren cerca i primi puntiIl Beveren affronta la seconda giornata davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di reagire dopo un esordio senza punti. La formazione di casa proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà l'Anderlecht e conquistare il primo risultato positivo della stagione.
Servirà una prestazione attenta e organizzata, soprattutto per limitare la qualità degli avversari e rimanere in partita fino ai minuti finali.
L'Anderlecht vuole confermarsiL'Anderlecht arriva alla sfida con 3 punti già in classifica e vuole dare continuità alla vittoria ottenuta nel primo turno. La formazione ospite proverà a imporre la propria qualità e a conquistare un altro successo per mantenersi nelle zone alte.
La trasferta sul campo del Beveren rappresenta però un appuntamento da affrontare con la giusta concentrazione, considerando la voglia di riscatto dei padroni di casa.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Beveren e Anderlecht mette di fronte due squadre separate da tre punti dopo la prima giornata. Il Beveren è chiamato a muovere la classifica, mentre l'Anderlecht può portarsi a quota 6 con un'altra vittoria.
Il fattore campo potrebbe aiutare i padroni di casa, ma l'Anderlecht parte con i favori del pronostico grazie al successo ottenuto all'esordio.
Le probabili formazioni di Beveren-AnderlechtLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato belga.
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