Blackburn-Bristol: diretta live e probabili formazioni

Analisi completa di Blackburn Rovers–Bristol City con probabili formazioni, stato di forma, momento delle squadre e preview del match di Championship

Stefano Sorce 24 febbraio - 00:43

Il calendario entra nella sua fase più delicata e ogni partita può cambiare il destino di una stagione. Martedì 24 febbraio 2026, alle ore 20:45, si gioca Blackburn-Bristol City a Ewood Park in una gara che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma ugualmente urgenti: i padroni di casa cercano punti per consolidare la permanenza in Championship, mentre gli ospiti inseguono la possibilità di rientrare nella corsa ai playoff.

Momento Blackburn Rovers — Il Blackburn Rovers arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo il recente cambio in panchina. L’arrivo di Michael O’Neill ha avuto un effetto immediato, con la squadra capace di conquistare tre vittorie nelle ultime quattro partite, risultati che hanno permesso al club di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il successo più recente, arrivato nei minuti di recupero grazie alla rete decisiva di Ohashi, ha rappresentato molto più di tre punti: ha restituito convinzione e consapevolezza a un gruppo che fino a poche settimane fa sembrava in grande difficoltà. Nonostante i segnali incoraggianti, resta evidente un limite offensivo: con soli 31 gol segnati in stagione, il Blackburn possiede uno degli attacchi meno prolifici del campionato. Tuttavia, la nuova gestione tecnica sembra aver dato maggiore equilibrio e solidità alla squadra.

Momento Bristol City — Il Bristol City sta vivendo una stagione altalenante, caratterizzata da continui cambi di ritmo. Dopo essere stato in zona playoff, il club è scivolato a metà classifica e ora occupa la dodicesima posizione. La recente sconfitta contro lo Swansea ha rallentato la rincorsa, ma il distacco dalle prime sei resta contenuto. Questo significa che una serie positiva potrebbe rilanciare immediatamente le ambizioni del club. Il vero problema della squadra allenata da Gerhard Struber è stata la mancanza di continuità: risultati positivi spesso non sono stati seguiti da prestazioni altrettanto convincenti, impedendo alla squadra di stabilizzarsi nella parte alta della classifica.

Probabili formazioni Blackburn Rovers-Bristol — Il Blackburn dovrebbe schierarsi con Toth in porta, protetto da una linea difensiva composta da Alebiosu, Carter, McLoughlin, Cashin e Pickering. A centrocampo spazio a Baradji, Tronstad e Morishita, con il compito di gestire il ritmo e supportare la manovra offensiva. In attacco, la coppia formata da Jorgensen e Gudjohnsen guiderà il reparto offensivo.

Il Bristol City dovrebbe rispondere con Vitek tra i pali, difeso da Tanner, Dickie, Atkinson e N. Borges. In mediana agiranno S. Morsy e Randell, mentre sulla trequarti Sykes, Twine e Armstrong supporteranno l’unica punta Riis.

Blackburn Rovers (5-3-2): Toth; Alebiosu, Carter, McLoughlin, Cashin, Pickering; Baradji, Tronstad, Morishita; Jorgensen, Gudjohnsen.

Bristol City (4-2-3-1): Vitek; Tanner, Dickie, Atkinson, N. Borges; S. Morsy, Randell; Sykes, Twine, Armstrong; Riis.

