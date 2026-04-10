Blazers-Clippers Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

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Vincenzo Bellino Redattore 10 aprile - 10:29

Sfida sulla carta equilibrata quella tra Portland Blazers e Los Angeles Clippers, due squadre vicine per rendimento e classifica. Entrambe hanno staccato il pass per la post-season, ma dovranno partire dai play-in.

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Qui Clippers — I Clippers arrivano con un trend positivo (7 vittorie nelle ultime 10), mostrando solidità offensiva e una buona efficienza al tiro. La presenza di un leader come Kawhi Leonard resta il principale punto di riferimento, affiancato da giocatori di qualità come Darius Garland. Quando l’attacco gira, Los Angeles è una squadra difficile da contenere.

Qui Blazers — Dall’altra parte, Portland si presenta con un rendimento leggermente inferiore ma comunque competitivo (6-4 nelle ultime 10). I Blazers stanno trovando buone risposte soprattutto in casa, dove il ritmo offensivo e l’energia tendono a crescere. Giocatori come Deni Avdija e Toumani Camara stanno offrendo continuità e produzione offensiva, rendendo la squadra meno prevedibile rispetto a inizio stagione.