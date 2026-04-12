Blazers-Kings: info partita, dove vedere la parte conclusiva della regular season della NBA in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 12:02)

I Portland Trail Blazers arrivano all’ultima partita della stagione regolare con un obiettivo chiarissimo: vincere contro i Sacramento Kings per assicurarsi l’ottavo posto nella Western Conference e, di conseguenza, il vantaggio del “doppio tentativo” nel play-in. Gli ospiti, ultimi ad Ovest, proveranno ad evitare l'ennesima sconfitta e a salvare la faccia, visto che un altro ko significherebbe la seconda peggior annata nella storia della franchigia californiana. Guarda ora Blazers-Kings GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Blazers — Portland ha un record di 41-40 ed è attualmente appaiata ai Clippers, ma si trova davanti grazie agli scontri diretti e al miglior rendimento nelle partite di Conference. Proprio questa differenza può risultare decisiva: l’ottavo posto permette di accedere alla sfida tra settima e ottava classificata con una sola vittoria necessaria per andare ai playoff, mentre chi finisce nono deve vincere due partite per qualificarsi.

Qui Kings — Dall’altra parte, i Kings arrivano a questa gara con una stagione estremamente complicata: il record è 22-59 e il rischio concreto è chiudere con una delle peggiori annate della franchigia, potenzialmente la seconda da 60 sconfitte nella storia della squadra dopo il 2008-09. Tuttavia, le ultime uscite mostrano una leggera ripresa, con tre vittorie nelle ultime cinque partite e un successo recente contro Golden State per 124-118.