La sfida di tennis tra Anna Blinkova e Anna Bondar è valida per le finali delle qualificazioni del WTA 250 in Germania e si gioca domenica 14 giugno alle ore 11:00. Un match importante che mette in palio l’accesso al tabellone principale del torneo, con due giocatrici determinate a sfruttare questa grande occasione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Blinkova arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare la propria solidità nel circuito WTA. La russa è una giocatrice completa, capace di variare molto il ritmo e di gestire bene le situazioni di pressione.

La Bondar, invece, è una tennista molto ordinata e costante, che fa della continuità e della capacità di costruire il punto le sue armi principali. L’ungherese proverà a mettere in difficoltà l’avversaria con scambi lunghi e grande attenzione tattica.

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Il momento delle due tenniste

Blinkova cercherà di imporre il proprio tennis vario e aggressivo per prendere il controllo del match.

Bondar proverà invece a rispondere con ordine e regolarità, cercando di allungare gli scambi e sfruttare ogni occasione utile.

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