La sfida di tennis tra Anna Blinkova e Aliaksandra Sasnovich è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Atene, in Grecia, e si gioca martedì 14 luglio alle ore 15:00. Un confronto molto interessante tra due giocatrici esperte del circuito WTA, entrambe capaci di esprimere un tennis solido e intelligente, ma con la bielorussa che arriva con un bilancio recente decisamente favorevole negli scontri diretti. Il Vanda Pharmaceuticals Athens Open si disputa sul cemento outdoor dal 13 al 19 luglio 2026 e presenta un tabellone da 32 giocatrici. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Blinkova proverà a sfruttare la propria aggressività e la capacità di reggere gli scambi intensi, mentre Sasnovich punta sulla sua esperienza e su un momento di fiducia importante: la bielorussa ha infatti vinto tutti e tre i precedenti confronti diretti contro la russa.

Anna Blinkova: caratteristiche e carriera

Anna Blinkova, nata nel 1998 in Russia, è una giocatrice che nel corso della carriera ha saputo raggiungere importanti risultati nel circuito WTA, arrivando fino alla top 50 mondiale. Tra i momenti più significativi della sua carriera spicca la vittoria contro Elena Rybakina agli Australian Open 2024, in una delle partite più lunghe nella storia del torneo.

Il suo tennis è caratterizzato da grande intensità agonistica, ottima capacità di risposta e una notevole solidità negli scambi da fondo campo. Blinkova è una giocatrice che ama costruire il punto con pazienza, ma sa anche accelerare improvvisamente con i colpi piatti quando trova la giusta posizione.

Aliaksandra Sasnovich: caratteristiche e carriera

Aliaksandra Sasnovich, nata nel 1994 in Bielorussia, è una delle giocatrici più esperte del circuito WTA. Nel corso della carriera ha raggiunto la top 30 mondiale e ha ottenuto vittorie importanti contro alcune delle migliori tenniste del circuito, distinguendosi soprattutto nei tornei sul cemento.

Il suo stile di gioco è basato su grande intelligenza tattica, varietà di colpi e capacità di cambiare ritmo. Sasnovich non è una giocatrice che punta esclusivamente sulla potenza, ma cerca spesso di mettere in difficoltà le avversarie con variazioni, angoli stretti e ottima lettura degli scambi.

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Il momento delle due tenniste

Blinkova arriva ad Atene con l'obiettivo di ritrovare continuità dopo un periodo caratterizzato da risultati alterni. La russa resta comunque una giocatrice molto pericolosa, soprattutto quando riesce a imporre un ritmo elevato e a mantenere alta la concentrazione negli scambi più lunghi.

Sasnovich invece arriva con maggiore fiducia grazie anche ai precedenti favorevoli contro la sua avversaria. La bielorussa ha dimostrato di saper interpretare bene le sfide contro Blinkova e proverà a sfruttare questa sicurezza per avanzare nel torneo greco.

Pronostico

Il cemento dell'Athens Open potrebbe valorizzare entrambe le giocatrici, ma il fattore psicologico potrebbe avere un peso importante in questa sfida. Blinkova possiede maggiore capacità di pressione da fondo campo e un tennis molto intenso, mentre Sasnovich può contare su un'esperienza superiore e soprattutto su un bilancio negli scontri diretti nettamente dalla propria parte, con tre vittorie su tre contro la russa.

In un torneo WTA 250 come quello di Atene, dove ogni dettaglio può fare la differenza e la gestione dei momenti decisivi diventa fondamentale, la capacità di Sasnovich di leggere la partita potrebbe rappresentare un vantaggio. Il pronostico è leggermente dalla parte di Sasnovich, favorita per il passaggio del turno, ma ci si aspetta una battaglia equilibrata nella quale Blinkova potrebbe comunque riuscire a portare la sfida al terzo set.

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