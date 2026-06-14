La sfida di tennis tra Joris De Loore Blockx e Francisco Cerúndolo è valida per le finali delle qualificazioni dell’ATP 500 di Londra e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 13:00. Un match importante che mette in palio l’accesso al tabellone principale del torneo, con due giocatori pronti a darsi battaglia per conquistare un posto nel main draw. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Blockx arriva a questo appuntamento con entusiasmo e voglia di emergere nel circuito maggiore. Il giovane belga cercherà di sfruttare la propria energia e il gioco aggressivo per provare a sorprendere l’avversario.

Il Cerúndolo, invece, è un giocatore già affermato a livello ATP e dotato di grande solidità da fondo campo. L’argentino proverà a imporre il proprio ritmo e la sua maggiore esperienza nei match ad alta pressione.

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Il momento dei due tennisti

Blockx cercherà di giocare con coraggio e intensità per provare a mettere in difficoltà il più esperto avversario.

Cerúndolo proverà invece a sfruttare qualità, ordine e solidità per controllare gli scambi e conquistare il pass per il tabellone principale.

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