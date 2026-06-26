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Qui BlockxIl belga arriva all’appuntamento londinese dopo una stagione che lo ha visto compiere importanti passi avanti, raggiungendo un ranking di prestigio e dimostrando di poter competere anche contro avversari di alto livello. Dopo lo stop per un problema alla caviglia accusato al Roland Garros, Blockx torna in campo con l’obiettivo di ritrovare ritmo e confermare le ottime sensazioni mostrate nei mesi precedenti.
Qui ZverevDall’altra parte Alexander Zverev si presenta a Wimbledon con grande fiducia dopo aver conquistato il suo primo titolo Slam al Roland Garros, un successo che gli ha permesso di liberarsi di una pressione importante. Il tedesco ha già iniziato a prendere confidenza con l’erba nel torneo di Halle, dove ha raggiunto la semifinale, e arriva a Londra con il ruolo di favorito grazie alla sua esperienza, alla potenza dei colpi e alla solidità nei momenti decisivi. I precedenti recenti sorridono nettamente a Zverev, che nel 2026 ha già superato Blockx in due occasioni sulla terra battuta.
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