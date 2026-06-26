Alexander Blockx e Alexander Zverev si affrontano nel primo turno di Wimbledon 2026 in una sfida che vede opposti un giovane talento in crescita e il Campione in carica del Roland Garros. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Blockx-Zverev: dove vedere l'ATP di Wimbledon in TV e in Streaming

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Ilarriva all’appuntamento londinese dopo una stagione che lo ha visto compiere importanti passi avanti, raggiungendo un ranking di prestigio e dimostrando di poter competere anche contro avversari di alto livello. Dopo lo stop per un problema alla caviglia accusato al Roland Garros, Blockx torna in campo con l’obiettivo di ritrovare ritmo e confermare le ottime sensazioni mostrate nei mesi precedenti.Dall’altra parte Alexandersi presenta acon grande fiducia dopo aver conquistato il suo primo titoloal, un successo che gli ha permesso di liberarsi di una pressione importante. Il tedesco ha già iniziato a prendere confidenza con l’erba nel torneo di Halle, dove ha raggiunto la semifinale, e arriva a Londra con il ruolo di favorito grazie alla sua esperienza, alla potenza dei colpi e alla solidità nei momenti decisivi. I precedenti recenti sorridono nettamente a Zverev, che nelha già superato Blockx in due occasioni sulla terra battuta.

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