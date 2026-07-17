La corsa al titolo entra sempre più nel vivo. Venerdì 17 luglio alle ore 19:00 il Bodo Glimt ospiterà il Fredrikstad all'Aspmyra Stadion in una sfida importante per la parte alta della classifica dell'Eliteserien. I padroni di casa vogliono continuare la rincorsa al primo posto, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BODO GLIMT-FREDRIKSTAD CLICCA SU BET365.

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Il momento del Bodo Glimt

Il Bodo Glimt continua a inseguire la vetta della classifica con la consueta continuità di rendimento. La squadra di Kjetil Knutsen è reduce dal successo per 2-0 sul campo del KFUM Oslo e ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato. Nonostante le assenze di diversi giocatori impegnati con la Norvegia ai Mondiali, i gialloneri stanno confermando tutta la profondità della propria rosa e puntano a mettere pressione alla capolista Tromsø.

Il momento del Fredrikstad

Il Fredrikstad occupa la decima posizione in classifica e arriva a questa trasferta dopo la sconfitta interna contro il Lillestrøm, che ha interrotto una serie positiva iniziata a maggio. La formazione di Casper Rojkjaer ha mostrato buone cose nelle settimane precedenti alla pausa, ma lontano da casa ha raccolto soltanto quattro punti nelle prime sei trasferte stagionali, un rendimento che dovrà migliorare per risalire la graduatoria.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Bodo Glimt e Fredrikstad

Il Bodo Glimt proverà a imporre fin da subito il proprio ritmo attraverso un possesso palla aggressivo e una pressione alta, cercando di sfruttare la qualità del reparto offensivo. Il Fredrikstad potrebbe invece scegliere un atteggiamento più prudente, puntando sulle ripartenze e sulle palle inattive. La differenza tecnica tra le due squadre lascia comunque i favori del pronostico ai padroni di casa.

Probabili formazioni Bodo Glimt-Fredrikstad

Kjetil Knutsen dovrebbe confermare il 4-3-3. Haikin sarà tra i pali, con Sjovold, Bjortuft, Aleesami e Maatta in difesa. A centrocampo spazio a Evjen, Auklend e Fet, mentre il tridente offensivo sarà formato da Brynhildsen, Blomberg e Hogh, già autore di una stagione molto prolifica.

Casper Rojkjaer dovrebbe rispondere con il 3-4-3. Borsheim difenderà la porta, con Rafn, Holme e Fredriksen nella linea arretrata. A centrocampo agiranno Eid, Nilsson, Ohlenschlaeger e Ghebreyohannes, mentre in attacco spazio a Faraas, Skogvold e Laghzaoui.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Maatta; Evjen, Auklend, Fet; Brynhildsen, Blomberg, Hogh.

Fredrikstad (3-4-3): Borsheim; Rafn, Holme, Fredriksen; Eid, Nilsson, Ohlenschlaeger, Ghebreyohannes; Faraas, Skogvold, Laghzaoui.

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