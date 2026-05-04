Il Bodo/Glimt vuole continuare la propria rincorsa ai vertici dell’Eliteserien sfruttando ancora una volta il fattore Aspmyra Stadion, dove finora ha avuto un rendimento impeccabile. La squadra di Kjetil Knutsen parte favorita contro un Molde che sta vivendo una fase di crescita, ma che lontano da casa non è ancora riuscito a trovare la prima vittoria stagionale. I numeri offensivi dei gialloneri in casa sono impressionanti, con otto gol segnati e nessuno subito nelle prime due gare interne di campionato, motivo per cui il Bodo arriva alla sfida con grande fiducia. Guarda ora Bodo/Glimt-Molde GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Bodo/Glimt-Molde: dove vedere la Eliteserien in Streaming e in Tv

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Qui Bodo/Glimt

Qui Molde

Ilsi presenta al match dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e coppe, tre delle quali arrivate in Eliteserien contro Aalesund, Lillestrom e IK Start. Nell’ultimo turno è arrivato un netto 5-0 casalingo che ha confermato l’ottimo momento della squadra, trascinata dalla qualità di Hauge e da un attacco molto prolifico.Anche ilarriva comunque da risultati positivi: dopo due sconfitte consecutive, la formazione allenata da Martin Falk ha reagito battendo nettamente HamKam e Valerenga, segnando nove gol in due partite, prima del pareggio esterno per 1-1 contro l’IK Start. Una striscia che ha ridato fiducia ai biancoblù, anche se il rendimento in trasferta continua a rappresentare il principale limite della squadra.

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Bodo/Glimt-Molde, probabili formazioni

: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Maatta; Berg; Fet, Auklend, Hauge; Blomberg, Hogh.: Kjetil Knutsen

Molde (4-2-3-1): Posiadala; Stenevik, Hansen, Risa, Kabini; Hoff, Daehli; Hestad, Breivik, Granaas; Gulbrandsen. Allenatore: Martin Falk

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