Il contesto della gara dice già molto: da una parte una squadra che ha iniziato a spingere con continuità, dall’altra una che non ha ancora trovato una vittoria e fatica a reggere il ritmo del campionato. Bodo Glimt–Start, in programma giovedì 30 aprile 2026 alle 19:00, nasce da qui. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BODO GLIMT-START SU BET365

Dove vedere Bodo Glimt-Start in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Bodo Glimt ha iniziato la stagione con qualche incertezza, ma adesso ha trovato ritmo e continuità. Le ultime uscite parlano chiaro: vittorie convincenti, difesa più ordinata e una sensazione crescente di controllo nelle partite. Non è ancora la squadra dominante degli anni migliori, ma si sta avvicinando. Il dato che pesa davvero è uno: quando accelera, fa male. Segna con facilità e soprattutto riesce a gestire i momenti della gara, cosa che all’inizio della stagione mancava.

Dall’altra parte c’è uno Start in grande difficoltà. Nessuna vittoria nelle ultime uscite, tanti problemi difensivi e una classifica che inizia già a farsi pesante. La squadra prova a restare dentro le partite, spesso segna anche, ma non riesce mai a dare continuità. In trasferta, poi, il rendimento cala ancora di più: pochi punti e sensazione di fragilità appena l’avversario alza il livello.

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