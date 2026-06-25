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La Premier Division irlandese propone la sfida tra Bohemian-St. Patrick’s Athletic, in programma venerdì 26 giugno alle ore 21:00. È uno scontro diretto di alta classifica: il Bohemians è quarto con 34 punti, mentre lo St. Patrick’s Athletic è secondo a quota 38 e punta a restare in piena corsa per il titolo.
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Il momento delle due squadreIl Bohemians arriva alla sfida con l’obiettivo di consolidare la zona europea e provare ad accorciare sulle prime due posizioni. La squadra ha avuto una stagione solida e in casa può essere particolarmente insidiosa.
Lo St. Patrick’s Athletic è invece pienamente in corsa per il titolo e si presenta come una delle squadre più costanti del campionato, forte di un rendimento difensivo tra i migliori della lega e di una buona continuità di risultati.
Le probabili formazioni di Bohemian-St. Patrick’s AthleticLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Trattandosi di uno scontro diretto, entrambe le squadre dovrebbero schierare i migliori disponibili senza particolari rotazioni.
La partita si preannuncia equilibrata, con il Bohemians più aggressivo in casa e lo St. Patrick’s Athletic più strutturato nella gestione dei ritmi.
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