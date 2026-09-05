Bologna-Sassuolo si sfidano nella terza giornata di Serie A. Due partite possono essere poche per tracciare un bilancio, ma sono già sufficienti per mettere pressione quando i risultati non accompagnano le prestazioni. È esattamente la situazione nella quale si trova il Bologna, arrivato alla prima sfida regionale della stagione con la necessità di trasformare finalmente il gioco prodotto in punti. Dall’altra parte c’è invece un Sassuolo che ha appena cancellato lo zero dalla propria classifica e può affrontare il derby con uno stato d’animo completamente differente. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Bologna-Sassuolo, in programma domenica 6 settembre 2026 alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall’Ara, diventa così qualcosa in più di un semplice confronto tra due squadre emiliane. Per Domenico Tedesco rappresenta l’occasione di interrompere immediatamente una partenza caratterizzata da due sconfitte di misura e soprattutto dall’assenza di gol. Alberto Aquilani, invece, vuole capire se il successo ottenuto contro il Torino possa rappresentare il primo passo verso una maggiore continuità. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche le altre proposte sportive della giornata: SCOPRI QUALI EVENTI PUOI SEGUIRE LIVE SU GOLDBET, CONSULTA IL CALENDARIO DELLE DIRETTE DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure ACCEDI AL PALINSESTO DI VINCITÙ E CONTROLLA LE PARTITE IN PROGRAMMA.

Dove vedere Bologna-Sassuolo in TV e streaming

Il derby Bologna-Sassuolo rientra tra le tre partite della terza giornata di Serie A trasmesse anche da Sky. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 6 settembre alle ore 18:00 e la partita sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro attraverso Sky Go, mentre la diretta sarà disponibile anche su NOW. Essendo una delle gare in co-esclusiva del turno, Bologna-Sassuolo sarà inoltre disponibile su DAZN. Su Sky la telecronaca sarà affidata ad Antonio Nucera, affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Il momento del Bologna: buone prestazioni, zero punti e la necessità di sbloccarsi

Il problema del Bologna è racchiuso perfettamente nei numeri: zero punti e zero gol segnati dopo due giornate. Un bilancio severo soprattutto considerando quanto mostrato sul terreno di gioco dalla squadra di Tedesco, uscita sconfitta per 1-0 in entrambe le prime due partite. A Bergamo è arrivata probabilmente la delusione più difficile da assorbire. I rossoblù hanno disputato una gara ordinata e per lunghi tratti positiva contro l’Atalanta, riuscendo a gestire il possesso e a rimanere pienamente dentro l’incontro. Quando il pareggio sembrava ormai vicino, però, l’episodio decisivo ha condannato ancora una volta il Bologna, con Skorupski non impeccabile sull’azione che ha prodotto la rete della sconfitta.

Domenico Tedesco non ha nascosto la propria amarezza, spiegando quanto fosse complicato accettare un risultato del genere dopo una prestazione nella quale persino il pareggio avrebbe lasciato qualche rimpianto. Il tecnico ha però insistito sull’identità mostrata dalla squadra e sulla necessità di continuare a lavorare senza permettere alla classifica di condizionare quanto costruito finora. Il derby diventa inevitabilmente il primo vero crocevia della nuova stagione. Il Bologna ha bisogno soprattutto di ritrovare efficacia negli ultimi metri. Tedesco ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per il derby. L’assenza più pesante resta quella di Orsolini, mentre sono presenti Theate, Dovbyk e Mbangula, aumentando così le alternative a disposizione dell’allenatore.

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Il momento del Sassuolo: Berardi cambia il volto dei neroverdi

Se il Bologna arriva al derby con la pressione di chi deve ancora muovere la classifica, il Sassuolo può presentarsi al Dall’Ara con maggiore serenità. Dopo la sconfitta della prima giornata, i neroverdi hanno reagito superando 2-1 il Torino e conquistando così i primi tre punti del nuovo campionato. La vittoria ha avuto anche un protagonista particolarmente significativo: Domenico Berardi. Il capitano è tornato a incidere dopo l’infortunio e la sua presenza ha immediatamente restituito qualità, imprevedibilità e personalità alla fase offensiva. Non è ancora certo che Aquilani lo utilizzi dall’inizio a Bologna, ma il solo fatto di averlo nuovamente a disposizione cambia sensibilmente le possibilità del Sassuolo.

Per Alberto Aquilani il successo contro il Torino ha avuto anche un valore personale, trattandosi della prima vittoria da allenatore in Serie A. Il tecnico ha sottolineato la disponibilità trovata nel gruppo, descrivendo giocatori seri, curiosi e pronti a seguire le idee proposte dallo staff. Un aspetto particolarmente importante per una squadra che sta assimilando principi e meccanismi differenti. Il prossimo passo consiste nel trovare continuità. Il Sassuolo ha qualità per creare problemi al Bologna soprattutto quando riesce ad accelerare sugli esterni. Laurienté rappresenta una delle principali minacce nell’uno contro uno, mentre sulla fascia opposta resta aperto il ballottaggio tra Volpato e Berardi.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALIA - 29 AGOSTO: Cristian Volpato del Sassuolo festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e Torino FC, disputata al Mapei Stadium - Città del Tricolore il 29 agosto 2026 a Reggio nell’Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

La possibile chiave tattica del derby

Il Bologna dovrebbe cercare di prendere immediatamente il controllo territoriale della partita. Senza Orsolini, molto passerà dalla capacità di Bernardeschi e Cambiaghi di ricevere tra le linee e creare superiorità, mentre Odgaard avrà il compito di collegare centrocampo e attacco. Il Sassuolo potrebbe invece trovare spazi interessanti quando riuscirà a superare la prima pressione rossoblù. La velocità di Laurienté può diventare particolarmente pericolosa nelle transizioni e l’eventuale presenza di Berardi dal primo minuto aggiungerebbe qualità nell’ultimo passaggio. Da seguire anche il confronto nella zona centrale. Moro e Ferguson dovranno garantire equilibrio al Bologna contro un Sassuolo che può sfruttare l’esperienza di Matic per gestire il ritmo e provare a liberare rapidamente gli uomini offensivi.

Bologna-Sassuolo: data, orario e canali