La sfida dei quarti di finale dei playoff di Lega A Basket tra Virtus Bologna e Venezia si gioca lunedì 1 giugno alle ore 20:00. Un confronto di grande livello tra due squadre abituate a competere ai massimi livelli in Italia, con in palio un posto in finale e una serie che promette intensità e grande equilibrio. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

La Bologna arriva a questo appuntamento con grande esperienza e profondità del roster. La squadra emiliana è abituata a partite di questo tipo e punterà su organizzazione, fisicità e qualità offensiva per indirizzare la serie.

La Venezia, invece, si presenta con solidità e compattezza. La formazione lagunare proverà a giocare una pallacanestro ordinata, basata su difesa e gestione dei ritmi, cercando di mettere in difficoltà gli avversari nei momenti chiave.

Dove vedere Bologna-Venezia in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre il proprio ritmo con esperienza e qualità, puntando a controllare la serie.

La Venezia proverà invece a restare compatta e a colpire nei momenti decisivi con disciplina e organizzazione.

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU