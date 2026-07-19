Prosegue il cammino di Anna Bondar all'MSC Hamburg Ladies Open, torneo WTA 250 in corso sui campi in terra battuta di Amburgo. L'ungherese, attuale numero 97 del ranking mondiale, affronterà al secondo turno la tedesca Noma Noha Akugue, numero 144 della classifica WTA, in un match che mette in palio l'accesso ai quarti di finale.

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Il momento delle due tenniste

Bondar ha iniziato il proprio torneo con una vittoria convincente contro Moyuka Uchijima, ottenendo il primo successo in carriera sulla giapponese dopo due precedenti sfavorevoli. La campionessa dell'edizione 2024, finalista anche l'anno successivo, si è imposta con il punteggio di 7-5 6-4 al termine di un incontro durato poco meno di due ore.

Il primo set è stato ricco di capovolgimenti di fronte. Dopo essere scivolata sotto 3-1, Bondar ha reagito con quattro giochi consecutivi, arrivando a servire per il parziale. Pur non riuscendo a chiudere al primo tentativo, ha trovato il break decisivo nel dodicesimo game, portandosi avanti nel punteggio. Nel secondo set ha mantenuto maggiore continuità, strappando ancora il servizio alla rivale e amministrando il vantaggio fino al definitivo 7-5 6-4.

Al secondo turno la tennista ungherese se la vedrà per la terza volta in carriera con Noma Noha Akugue. La 22enne tedesca ha ritrovato il successo nel tabellone principale di un torneo del circuito WTA, impresa che non le riusciva dal 2024. All'esordio ha superato la connazionale e wild card Valentina Steiner in tre set, rimontando dopo un avvio complicato: perso il primo parziale per 6-3, Noha Akugue ha preso il controllo della sfida imponendosi con un doppio 6-2 e conquistando così il pass per il turno successivo.

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