L'MSC Hamburg Ladies Open, torneo WTA 250 disputato sui campi in terra battuta di Amburgo, propone al primo turno il confronto tra Anna Bondar e Moyuka Uchijima. L'ungherese, numero 73 del ranking mondiale, affronta la giapponese, attualmente numero 108 della classifica WTA, in una sfida che mette di fronte due giocatrici con percorsi recenti differenti.

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Il momento delle due tenniste

Bondar arriva all'appuntamento con un ottimo rendimento sulla terra battuta, superficie sulla quale riesce a esprimere al meglio le proprie qualità. Nel corso della stagione ha raccolto risultati importanti, raggiungendo i quarti di finale in tre tornei del circuito maggiore, a Hobart, Rouen e Rabat, oltre a un prestigioso piazzamento agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open.

L'ungherese ha inoltre un legame speciale con il torneo di Amburgo: nella passata edizione è riuscita a spingersi fino alla finale, prima di arrendersi alla francese Lois Boisson. Un precedente che alimenta le ambizioni di Bondar, desiderosa di ripetere un percorso di alto livello sulla stessa superficie.

Dall'altra parte della rete ci sarà Moyuka Uchijima, che proverà a ritrovare continuità dopo un periodo meno brillante. La tennista giapponese ha conquistato due titoli ITF nel corso dell'anno, ma non è ancora riuscita a ottenere una vittoria nel circuito WTA. Dopo essere arrivata fino alla top 50 del ranking mondiale nel maggio della scorsa stagione, Uchijima è alla ricerca del livello che le aveva permesso di raggiungere quel traguardo.

Quello di Amburgo sarà il terzo confronto diretto tra Bondar e Uchijima. Le due giocatrici si conoscono quindi già, ma arrivano alla sfida con obiettivi diversi: l'ungherese vuole confermare il proprio ottimo rapporto con la terra battuta, mentre la giapponese cerca un risultato che possa rilanciarne il percorso nel circuito

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