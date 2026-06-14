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Il momento dei due giocatori

Nuno Borges arriva ad Halle dopo aver mostrato segnali interessanti nel torneo di 's-Hertogenbosch. Il portoghese ha superato Terence Atmane al primo turno prima di arrendersi a Marin Cilic in una battaglia durata oltre due ore. Il suo tennis aggressivo e la capacità di adattarsi rapidamente alle superfici veloci rappresentano armi importanti in questa fase della stagione.

Felix Auger Aliassime, invece, cerca una risposta immediata dopo la delusione vissuta in Olanda. Accreditato della testa di serie numero uno a 's-Hertogenbosch, il canadese è stato eliminato nei quarti di finale da Kamil Majchrzak, una sconfitta che ha rallentato il suo percorso verso Wimbledon. Nonostante questo, il suo potenziale sull'erba resta tra i più elevati del circuito.

L'incontro dovrebbe svilupparsi attorno ai turni di servizio. Borges proverà a togliere ritmo al canadese attraverso variazioni e accelerazioni improvvise, cercando di allungare gli scambi quando possibile. Auger Aliassime, invece, cercherà di imporre la propria superiorità atletica e la maggiore potenza nei colpi da fondo campo. Il servizio sarà probabilmente la sua arma principale, soprattutto nei momenti più delicati del match.

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