Controllo e passaggio: l'esercizio della Francia fa impazzire i tifosi

La sfida di tennis tra Nuno Borges e Marin Cilic è valida per gli ottavi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca mercoledì 10 giugno alle ore 11:00. Un incontro affascinante tra due giocatori di grande qualità, con in palio un posto nei quarti di finale del torneo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Borges arriva a questo appuntamento dopo aver confermato i progressi mostrati nelle ultime stagioni. Il portoghese può contare su un tennis molto equilibrato e su una buona continuità da fondo campo.

Cilic, invece, porta in campo tutta la propria esperienza maturata ai massimi livelli del circuito. Il croato proverà a sfruttare il servizio e la potenza dei colpi per prendere rapidamente il controllo degli scambi.

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Il momento dei due tennisti

Borges cercherà di sfruttare continuità e solidità negli scambi per mettere sotto pressione l’avversario.

Cilic proverà invece a imporre la propria esperienza e la qualità del servizio per indirizzare rapidamente la partita dalla sua parte.

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