La sfida è in programma alle ore 21:00 di martedì 17 febbraio allo stadio Signal Iduna Park

Filippo Montoli 17 febbraio - 09:30

Il primo turno dei playoff di Champions League comprende la partita tra Borussia Dortmund e Atalanta. La gara d'andata è in programma alle ore 21:00 al Signal Iduna Park. Le due squadre non si incontrano dal 2018, quando si trovarono ai sedicesimi di finale di Europa League. È il primo match nel torneo europeo per club più importante. Ecco dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in diretta.

Borussia Dortmund-Atalanta, dove vedere la partita in diretta — La partita valida per il turno d'andata dei playoff di Champions League e in programma alle ore 21:00 di martedì 17 febbraio è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 252 del telecomando. Lo streaming del match, invece, è possibile su Sky Go e su NOW. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi e a Luca Marchegiani.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Borussia Dortmund arriva da tre vittorie consecutive in campionato. I gialloneri hanno avuto la meglio di Heidenheim (3-2), Wolfsburg (1-2) e Mainz (4-0). In Champions League, però, non vincono da altrettante partite. Dopo il pareggio in Norvegia con il Bodo Glimt per 2-2, hanno perso contro Tottenham (2-0) e Inter (0-2). La squadra di Kovac ha ottenuto sette degli undici punti totali dalle gare casalinghe.

L'Atalanta arriva allo stesso modo da tre successi di fila tra campionato e Coppa Italia. Il 3-0 sulla Juventus che le ha garantito la semifinale della competizione nazionale è stato seguito dal 2-1 contro la Cremonese e dallo 0-2 in casa della Lazio. In Champions, dopo tre vittorie consecutive, ha perso le ultime due della league phase. Le sconfitte con Athletic Bilbao (2-3) e Union Saint-Gilloise (1-0) non hanno permesso ai nerazzurri di passare tra le prime otto.

Le probabili formazioni — Kovac non ha a disposizione solamente due calciatori, ovvero Emre Can e Filippo Mané. Anche Palladino può contare su quasi tutti i suoi giocatori. L'unico assente per l'andata degli ottavi è Charles De Ketelaere. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. Allenatore: Niko Kovac.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.