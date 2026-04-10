Dove vedere Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 10 aprile - 15:30

Il grande calcio tedesco propone uno dei match più attesi del weekend: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen, sfida valida per la Bundesliga in programma sabato 11 aprile alle ore 15:30 al Signal Iduna Park.Una gara fondamentale nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BORUSSIA DORTMUND-BAYER LEVERKUSEN SU BET365

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Il momento delle due squadre — La Bundesliga sembra ormai indirizzata verso il trionfo del Bayern Monaco, dominatore assoluto della stagione con numeri impressionanti. Tuttavia, la lotta per i piazzamenti europei resta apertissima e proprio questa sfida può risultare decisiva. Il Borussia Dortmund si presenta all’appuntamento con il vento in poppa: secondo in classifica con 64 punti, è reduce da quattro vittorie consecutive, ottenute contro Colonia, Augusta, Amburgo e Stoccarda. La squadra guidata da Niko Kovač sta mostrando solidità e continuità, candidandosi come principale inseguitrice del Bayern.

Situazione diversa ma comunque positiva per il Bayer Leverkusen, attualmente sesto e a pochi punti dalla zona Champions. Il club rossonero arriva da un clamoroso 6-3 contro il Wolfsburg, gara che ha evidenziato tutto il potenziale offensivo della squadra. Inoltre, il Leverkusen è una delle poche formazioni del campionato ancora imbattute nell’ultimo mese, segnale di crescita nel momento chiave della stagione. Con pochi punti a separare diverse squadre, il match del Signal Iduna Park rappresenta un vero spartiacque: una vittoria potrebbe cambiare completamente gli equilibri nella corsa europea.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen — Ci si aspetta una gara spettacolare, con entrambe le squadre pronte a puntare sui propri uomini migliori in attacco. Nel Dortmund, il peso offensivo sarà affidato alla coppia Guirassy-Beier, supportata dagli inserimenti dei centrocampisti. Il Leverkusen, invece, si affiderà al fiuto del gol di Schick, terminale offensivo di una squadra molto dinamica.

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Chukwuemeka, Svensson; Guirassy, Beier. Allenatore: Kovač.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Fernandez, Grimaldo; Maza, Tella; Schick. Allenatore: Hjulmand.