Lo streaming gratis della gara Borussia Dortmund-Friburgo: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
Domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:30, il Borussia Dortmund ospiterà il Friburgo al Signal Iduna Park per la 31ª giornata di Bundesliga. Si tratta di un confronto significativo tra due squadre con obiettivi diversi: i gialloneri, secondi con 64 punti, sono pienamente coinvolti nella corsa al titolo, mentre il Friburgo, settimo a quota 43, punta a mantenere una posizione solida nella parte alta della classifica.
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Dove vedere Borussia Dortmund-Friburgo in diretta tv e streaming gratis
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Il momento delle due squadre
Il Dortmund può contare su un rendimento casalingo di alto livello, con 11 successi in 15 partite, mentre gli ospiti hanno incontrato più difficoltà lontano da casa, vincendo solo quattro volte nello stesso numero di gare.
I precedenti recenti sorridono al Dortmund, che negli ultimi incroci ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, incluso l’1-1 maturato nella gara d’andata di questa stagione. Guardando allo stato di forma, i padroni di casa hanno conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite, mentre il Friburgo ha fatto leggermente meglio con quattro successi nello stesso arco di tempo. Entrambe arrivano però da una sconfitta: il Dortmund contro l’Hoffenheim e il Friburgo dopo i supplementari contro lo Stoccarda. Una sfida equilibrata, in cui il fattore campo potrebbe avere un peso determinante.E allora che aspetti? Guarda ora Borussia Dortmund-Friburgo in diretta streaming gratis su BET365
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