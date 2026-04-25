Domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:30, il Borussia Dortmund ospiterà il Friburgo al Signal Iduna Park per la 31ª giornata di Bundesliga. Si tratta di un confronto significativo tra due squadre con obiettivi diversi: i gialloneri, secondi con 64 punti, sono pienamente coinvolti nella corsa al titolo, mentre il Friburgo, settimo a quota 43, punta a mantenere una posizione solida nella parte alta della classifica.

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Il momento delle due squadre

Il Dortmund può contare su un rendimento casalingo di alto livello, con 11 successi in 15 partite, mentre gli ospiti hanno incontrato più difficoltà lontano da casa, vincendo solo quattro volte nello stesso numero di gare.