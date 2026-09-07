C'è un 4-0 che rende questo esordio europeo meno inedito di quanto potrebbe sembrare. Borussia Dortmund-Villarreal, in programma martedì 8 settembre 2026 alle 21:00 al Signal Iduna Park, ripropone infatti lo stesso confronto della scorsa League Phase, quando i gialloneri dilagarono nella ripresa approfittando anche dell'espulsione di Foyth. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Dodici mesi dopo il contesto è cambiato, ma il Dortmund si presenta nuovamente con il favore del pronostico. La squadra di Niko Kovac ha cominciato la Bundesliga con due vittorie e ritrova una Champions nella quale vuole cancellare l'eliminazione ai playoff della passata edizione. Molto più complicato l'avvicinamento del Villarreal: il nuovo corso di Iñigo Pérez non ha ancora prodotto una vittoria in Liga e soprattutto non è riuscito a dare equilibrio a una difesa già trafitta otto volte. Prima che inizi la sfida puoi controllare anche il resto dell’offerta sportiva della giornata:PASSA IN RASSEGNA GLI EVENTI LIVE SU GOLDBET, INDIVIDUA LA DIRETTA CHE TI INTERESSA NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure CONSULTA VINCITÙ PER VERIFICARE GLI APPUNTAMENTI DISPONIBILI LIVE.

Dove vedere Borussia Dortmund-Villarreal in TV e streaming

Il calcio d'inizio di Borussia Dortmund-Villarreal è fissato alle 21:00 di martedì 8 settembre. In Italia l'incontro sarà trasmesso integralmente su Sky Sport Mix e Sky Sport 254, con Manuel Favia alla telecronaca. Gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso Sky Go, mentre l'incontro sarà disponibile su NOW. Nello stesso orario Sky proporrà inoltre Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251: per i collegamenti dalla sfida del Signal Iduna Park la voce sarà quella di Federico Botti.

Il momento del Borussia Dortmund: due vittorie e una rimonta che pesa

Il Borussia Dortmund arriva alla Champions con sei punti conquistati nelle prime due giornate di Bundesliga. Dopo il 2-0 contro l'Amburgo al Signal Iduna Park, la squadra di Kovac ha superato 3-2 l'Hoffenheim in una partita decisamente più complicata: sotto di due reti all'inizio della ripresa, i gialloneri sono riusciti a ribaltare completamente il risultato. Una reazione che può avere un peso importante anche sul piano della fiducia. L'unico passo falso stagionale resta la sconfitta contro il Bayern Monaco nella Supercoppa tedesca, mentre in campionato il Dortmund ha mostrato immediatamente una notevole capacità di trovare la porta.

La Champions porta però con sé anche il ricordo di quanto accaduto nella scorsa stagione. Il 17° posto nella League Phase costrinse i tedeschi a passare attraverso i playoff, dove arrivò l'eliminazione contro l'Atalanta dopo una dolorosa rimonta subita nella gara di ritorno. Per una squadra abituata a frequentare stabilmente la fase decisiva della competizione, l'obiettivo è evitare di complicare nuovamente il cammino. Kovac deve inoltre fare i conti con diversi problemi soprattutto in difesa. Emre Can e Nico Schlotterbeck restano indisponibili, così come Filippo Mané, fermato da un problema muscolare rimediato contro l'Hoffenheim. Bensebaini dovrà invece scontare una squalifica. Buone notizie arrivano da Svensson e Karetsas: entrambi sono a disposizione nonostante l'assenza dall'ultima parte dell'allenamento collettivo.

AMBURGO, GERMANIA - 1 SETTEMBRE: Samuele Inacio del Borussia Dortmund festeggia con il compagno Fabio Silva dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di DFB-Pokal 2026/27 tra HEBC Hamburg e Borussia Dortmund, disputata al Volksparkstadion il 1° settembre 2026 ad Amburgo, Germania. (Foto di Oliver Hardt/Getty Images)

Il momento del Villarreal: Pérez cerca ancora la prima vittoria

Se il Dortmund ha iniziato accelerando, il Villarreal arriva in Germania con la necessità opposta: interrompere rapidamente un avvio che ha prodotto molti più dubbi che certezze. Il cambio in panchina e l'arrivo di Iñigo Pérez, reduce dall'esperienza al Rayo Vallecano, non hanno ancora portato il risultato sperato. Dopo quattro giornate di Liga, il Sottomarino Giallo è ancora senza vittorie. I pareggi per 2-2 contro Racing Santander e Atletico Madrid avevano almeno evidenziato una discreta capacità offensiva. Le successive sconfitte con Alavés (1-0) e Deportivo La Coruña (3-2) hanno invece messo in evidenza soprattutto i problemi della fase difensiva.

Il dato più preoccupante riguarda proprio le otto reti subite nelle prime quattro giornate. Presentarsi con questi numeri al Signal Iduna Park, contro un Dortmund che ha già realizzato cinque gol nelle prime due gare di Bundesliga, rappresenta un test particolarmente severo. Il Villarreal ha inoltre parecchio da farsi perdonare nella competizione. La precedente League Phase si concluse con appena un punto in otto partite e il 35° posto su 36 squadre, un rendimento completamente distante dalle ambizioni europee del club.

Pérez dovrebbe affidarsi al 4-4-2, cercando innanzitutto di rendere più compatta la squadra. Luiz Junior sarà protetto da Freeman, Logan Costa, Renato Veiga e Cardona, mentre Pépé e Moleiro avranno il compito di dare qualità e profondità sulle fasce. Davanti la coppia Ayoze Pérez-Mikautadze può comunque creare problemi. Il Villarreal possiede qualità sufficiente per colpire quando riesce ad attaccare velocemente gli spazi e proprio le numerose assenze nella difesa del Dortmund rappresentano il principale spiraglio da sfruttare.

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La chiave tattica: il Dortmund può alzare subito il ritmo

Il confronto tra il 3-4-2-1 di Kovac e il 4-4-2 di Pérez può essere deciso soprattutto sulle corsie. Ryerson e Svensson permettono al Dortmund di occupare stabilmente l'ampiezza, liberando Karetsas e Beier per ricevere nelle zone interne e avvicinarsi a Guirassy. Il Villarreal dovrà evitare che Pépé e Moleiro vengano costretti ad abbassarsi continuamente. In quel caso gli spagnoli rischierebbero di formare un blocco molto basso, lasciando al Dortmund la possibilità di recuperare immediatamente il pallone dopo ogni possesso perso. Esiste però anche un punto debole da attaccare per gli ospiti. Le assenze di Schlotterbeck, Can, Mané e dello squalificato Bensebaini riducono sensibilmente le alternative difensive di Kovac. Se Ayoze Pérez e Mikautadze riusciranno ad attaccare rapidamente la profondità, il Villarreal potrebbe trovare spazi interessanti.

VILLARREAL, SPAGNA - 5 SETTEMBRE: Nicolas Pépé del Villarreal festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Villarreal CF e RC Deportivo de A Coruña, disputata all’Estadio de la Cerámica il 5 settembre 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Probabili formazioni di Borussia Dortmund-Villarreal

Il Borussia Dortmund dovrebbe partire con il 3-4-2-1. Kobel tra i pali e terzetto difensivo composto da Gadou, Anton e Reggiani. Ryerson e Svensson agiranno sulle corsie, mentre Bellingham e Nmecha formeranno la coppia centrale. Karetsas e Beier dovrebbero muoversi dietro Guirassy.

Il Villarreal dovrebbe rispondere con il 4-4-2. Luiz Junior in porta; Freeman, Logan Costa, Renato Veiga e Cardona in difesa. Pépé, Comesaña, Gueye e Moleiro formeranno il centrocampo, con Ayoze Pérez e Mikautadze davanti.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Reggiani; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Karetsas, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Cardona; Pépé, Comesaña, Gueye, Moleiro; Ayoze Pérez, Mikautadze. Allenatore: Pérez.

Borussia Dortmund-Villarreal: data, orario e canali