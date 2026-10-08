Dodici punti conquistati sui dodici disponibili, appena due gol subiti e il Bayern Monaco costretto a inseguire. Borussia Dortmund-Werder Brema rappresenta il primo appuntamento dei gialloneri dopo una sosta che ha interrotto il loro percorso proprio nel momento migliore. La squadra di Niko Kovač riparte dalla vetta della Bundesliga, con l'obiettivo di difenderla davanti agli oltre 80mila spettatori del Signal Iduna Park. GUARDA BORUSSIA DORTMUND-WERDER IN STREAMING SU BET365

Il confronto, valido per la quinta giornata del campionato tedesco, si giocherà venerdì 9 ottobre 2026 alle 20:30. Dall'altra parte ci sarà un Werder ottavo con sette punti, reduce da una serie di risultati incoraggianti e guidato in attacco da un protagonista particolarmente atteso: Niclas Füllkrug, pronto ad affrontare il Borussia nello stadio che lo aveva accolto prima del suo trasferimento nel 2024. Per seguire le gare disponibili in diretta, SU GOLDBET TROVI LE PARTITE DISPONIBILI IN LIVE STREAMING, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI BORUSSIA DORTMUND-WERDER.

Borussia Dortmund-Werder Brema in TV e streaming: diretta su Sky Sport Calcio

al Signal Iduna Park. La partita apre il programma della quinta giornata di Bundesliga. In Italia l'incontro sarà trasmesso. La telecronaca sarà affidata a. Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida sul televisore attraverso il decoder, utilizzando il canale dedicato al calcio internazionale. La diretta sarà disponibile anche su, il servizio che permette agli abbonati con un pacchetto compatibile di guardare i contenuti sui dispositivi supportati, compresi smartphone, tablet e computer.

Un'altra possibilità è rappresentata da NOW, che include la Bundesliga nella propria offerta sportiva. Per vedere la partita sarà necessario disporre di un Pass Sport attivo. La copertura riguarda l'intero incontro, dal calcio d'inizio fino al fischio finale: non si tratta quindi di una semplice trasmissione con collegamenti o aggiornamenti.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

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Borussia Dortmund-Werder Brema: data, orario e canali

Partita: Borussia Dortmund-Werder Brema

Borussia Dortmund-Werder Brema Competizione: Bundesliga

Bundesliga Giornata: 5ª

5ª Data: venerdì 9 ottobre 2026

venerdì 9 ottobre 2026 Orario: 20:30

20:30 Stadio: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Diretta TV: Sky Sport Calcio (202)

Sky Sport Calcio (202) Diretta streaming: NOW e Sky Go

NOW e Sky Go Telecronaca: Riccardo Morelli

Dortmund, quattro vittorie e soltanto due gol subiti: Kovač ha trovato l'equilibrio

Ilnon poteva chiedere molto di più alle prime quattro giornate di Bundesliga. La formazione di Nikoha conquistato, segnando nove reti e subendone appena due. Numeri che hanno permesso ai gialloneri di raggiungere quota 12 punti e costruire un vantaggio di due lunghezze sul Bayern Monaco. L'ultimo successo è arrivato prima della sosta sul campo dello, battuto. Una vittoria differente rispetto alle precedenti, ottenuta senza dominare offensivamente ma mostrando la capacità di proteggere il risultato.

Proprio la solidità difensiva rappresenta uno degli aspetti più interessanti dell'avvio del Borussia. Kovač ha trovato un'organizzazione che permette alla squadra di attaccare con diversi uomini senza perdere completamente equilibrio. Il rientro dagli impegni internazionali presenta però alcune difficoltà. Emre Can e Konstantelias sono indisponibili per problemi al ginocchio, mentre Lerma e Mané devono ancora recuperare dai rispettivi infortuni muscolari. Restano inoltre da valutare le condizioni di Nico Schlotterbeck, alle prese con un problema alla caviglia, e quelle di Ryerson e Karetsas.

DORTMUND, GERMANIA - 12 SETTEMBRE: Fabio Silva del Borussia Dortmund reagisce prima della partita di Bundesliga 2026/27 tra Borussia Dortmund e SC Paderborn 07 al Signal Iduna Park il 12 settembre 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Werder Brema, sette punti e un Füllkrug che non ha perso il vizio del gol

Ilha iniziato il campionato con risultati meno continui rispetto al Borussia, ma occupa comunque l'ottava posizione con. La squadra allenata da Danielha saputo reagire alla pesante sconfitta per, ottenendo risultati importanti nelle giornate successive. Tra questi spicca il, una vittoria che ha mostrato la capacità dei biancoverdi di mettere in difficoltà anche avversari tecnicamente superiori. L'uomo più atteso è inevitabilmente

L'attaccante è tornato al Werder, dopo l'esperienza poco positiva al Milan, e ha ritrovato immediatamente continuità realizzativa. Ha segnato in tre partite consecutive di Bundesliga e si presenta a Dortmund con la possibilità di stabilire un nuovo primato personale, andando a bersaglio per quattro giornate di fila. La trasferta al Signal Iduna Park avrà quindi un significato particolare. Füllkrug ritroverà per la prima volta da avversario il Borussia dopo aver lasciato il club nel 2024. Thioune dovrà però fare i conti con diverse assenze. Agu, Stage, Topp, Musah e Njinmah sono indisponibili, mentre le condizioni di altri elementi richiedono ulteriori valutazioni.

La chiave tattica: il 3-4-2-1 del Dortmund può mettere in difficoltà i terzini del Werder

Ildovrebbe confermare il 3-4-2-1, sistema che permette a Kovač di occupare stabilmente le corsie laterali e mantenere due giocatori tra le linee alle spalle di Guirassy. Ilrisponderà probabilmente con un, affidando a Regeer e Reis il compito di proteggere la zona centrale. La prima situazione da osservare riguarda proprio gli esterni del Borussia. Se Ryerson e Svensson saranno disponibili, potranno alzarsi contemporaneamente e costringere i terzini del Werder ad abbassarsi. In questo modo il Dortmund cercherà di creare spazio per, o per gli eventuali sostituti, nella zona tra centrocampo e difesa.

Il Werder dovrà quindi decidere quanto concedere sulle fasce per evitare di perdere compattezza centralmente. La squadra di Thioune può però trovare opportunità importanti quando il Borussia perde il pallone. Dinkçi e Grüll hanno caratteristiche adatte ad attaccare gli spazi laterali e potrebbero sfruttare le zone lasciate libere dagli esterni gialloneri. Un altro elemento decisivo sarà il lavoro di Füllkrug. Se riuscirà a ricevere e proteggere il pallone, il Werder avrà il tempo di accompagnare l'azione e impedire al Dortmund di recuperare immediatamente il possesso.

BREMA, GERMANIA - 19 SETTEMBRE: Han-Noah Massengo dell'Augsburg contrasta Marco Grüll del Werder Brema durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra SV Werder Brema e FC Augsburg al Weserstadion il 19 settembre 2026 a Brema, Germania. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Werder Brema

Ildovrebbe presentarsi con il consueto 3-4-2-1 di Niko Kovač. Gregorsarà confermato tra i pali. Davanti a lui la linea difensiva dovrebbe comprendere Gadou, Anton e Bensebaini, con quest'ultimo pronto a partire titolare qualora Schlotterbeck non recuperasse dal problema alla caviglia. Sulle corsie sono favoriti, anche se entrambi devono essere valutati dopo la sosta. In mezzo al campo Veerman e Nmecha dovrebbero garantire equilibrio e qualità nella costruzione. Alle spalle di, Beier è candidato a una maglia da titolare, mentre Karetsas rimane in ballottaggio a causa delle condizioni fisiche non ottimali. Tra le alternative figurano anche Fabio Silva ed Ethan Nwaneri.

Il Werder Brema dovrebbe invece schierarsi con un 4-2-3-1. Karl Hein è il principale candidato per difendere la porta, ma le sue condizioni devono essere monitorate. Davanti a lui Arthur, Pieper, Friedl e Deman dovrebbero formare la linea difensiva. In mezzo al campo spazio a Regeer e Alvão Reis, mentre Dinkçi, Chuki e Grüll avranno il compito di sostenere l'unica punta. Il riferimento offensivo sarà Niclas Füllkrug, chiamato a sfruttare soprattutto i palloni provenienti dalle corsie e le situazioni nelle quali il Werder riuscirà a superare la prima pressione del Borussia.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Bensebaini; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Karetsas, Beier; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač.

Werder Brema (4-2-3-1): Hein; Arthur, Pieper, Friedl, Deman; Regeer, Alvão Reis; Dinkçi, Chuki, Grüll; Füllkrug. Allenatore: Daniel Thioune.