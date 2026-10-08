Trambusto, voglia di andare via e porte chiuse ovunque. L'estate di Ghedjemis è stata movimentata. In tutti i sensi. L'algerino voleva andare via: il Frosinone non gli dava più stimoli. Ma nessuno ha accolto le richieste dei ciociari. E così, il giocatore è rimasto. Alvini, però, lo ha voluto 'punire': fuori squadra fino a quando non tornerà col sorriso in campo. Detto, fatto. Ghedjemis si è rimesso a lavoro ed è tornato a fare quello che sa fare meglio: dribblare e far gioire lo Stirpe. Ora è tornato un titolare dello scacchiere di Alvini. Che ne ha apprezzato la determinazione per tornare ai livelli della passata stagione. E per concludere al meglio, oggi è arrivato il rinnovo: l'algerino si è legato al Frosinone fino al 2030. Il Frosinone sogna.

Ghedjemis si lega al Frosinone. Ora vuole conquistare la Serie A

La Serie A poteva essere un salto enorme. Soprattutto per chi non l'ha mai giocata. Ma Ghedjemis non ha avuto paura. Dal primo momento in cui ha messo piede in campo, ha fatto vedere al mondo il motivo per cui tutti parlano bene di lui. L'algerino gioca, segna e fa sognare. In due anni, si è preso il Frosinone. Ora vuole farlo col campionato italiano. Stirpe ha un gioiello tra le mani. E se lo sta tenendo stretto. Il rinnovo è un chiaro segnale di programmazione. E di futuro. Quello che vede un Frosinone protagonista nei prossimi anni di Serie A. Perlomeno, questa è la speranza del presidente ciociaro.

GENOVA, ITALIA - 27 MARZO: Farès Ghedjemis (Algeria) in azione durante l'amichevole internazionale tra Algeria e Guatemala allo stadio Luigi Ferraris, il 27 marzo 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Intanto, una prima pietra è stata messa: il rinnovo di Ghedjemis dà forza ad una squadra vogliosa di rimanere nella parte vincente della storia. E il comunicato, lo certifica: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Farès Ghedjemis. L’attaccante classe 2002 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2030. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Ghedjemis, grande protagonista della stagione 2025-2026 in cui ha realizzato in 38 presenze 15 gol e 3 assist."