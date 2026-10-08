Una notte in custodia, poi la libertà e nessun procedimento legale aperto. È la sequenza che riguarda Josan Ferrandez, capitano dell'Elche, finito nelle ultime ore al centro di una vicenda personale e giudiziaria legata alla difficile separazione dalla moglie.

Il caso Josan Ferrandez

Diario Información

Come riportato dal, il calciatore e capitano dell'Elche,, è stato arrestato nella notte di martedì 6 ottobre dopo un litigio con la moglie,, a Callosa de Segura, in Spagna

Secondo la ricostruzione della fonte, la compagna avrebbe accusato di violenza domestica Ferrandez dopo aver mostrato diversi lividi e sgradevoli messaggi su Whatsapp, portando all'arresto del calciatore, il quale ha così trascorso una notte in custodia prima di essere successivamente rilasciato dalle autorità. Una vicenda particolarmente delicata, alla cui base si inserisce il complesso processo di divorzio della coppia.

La dichiarazione congiunta con la moglie

Nonostante le presunte immagini, la compagna ha deciso di non formalizzare alcuna denuncia portando al rilascio del capitano dell'Elche e all'archiviazione del caso. A seguito della vicenda, la coppia ha rilasciato una dichiarazione congiunta scrivendo: "Alla luce delle informazioni emerse nelle ultime ore riguardanti la nostra situazione personale, desideriamo dichiarare congiuntamente che siamo attualmente in fase di divorzio. Come accade in ogni processo di questa natura, stiamo attraversando un periodo difficile. Tuttavia, vogliamo chiarire che permane il rispetto reciproco e ci impegniamo ad affrontare questa situazione nel modo più rispettoso possibile".

BILBAO, SPAGNA - 28 MAGGIO: Alejandro Berenguer dell'Athletic Club duelli per la palla con Jose Antonio Ferrandez 'Josan' dell'Elche CF durante la partita LaLiga Santander tra l'Athletic Club e l'Elche CF allo stadio San Mames il 28 maggio 2023 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Infine, all'interno della nota postata sui profili social di Josan Ferrandez, si precisa che non è in corso alcun procedimento legale: "In relazione alle informazioni e ai rumors circolati, vogliamo sottolineare che, al momento, non vi è alcun procedimento legale in corso nei confronti di Josan Ferrández. Nel rispetto della nostra situazione personale e, specialmente, delle persone a noi più vicine, invitiamo che qualsiasi questione relativa a questo caso rimanga confinata nella nostra sfera intima. La nostra intenzione è quella di spegnere qualsiasi tipo di controversia e di poter affrontare questa nuova fase con rispetto e normalità. Apprezziamo la vostra comprensione e il rispetto per la nostra privacy".