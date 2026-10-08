41 anni sulla carta d'identità, ma la continua ricerca del successo di un 19enne. Sarà probabilmente questo il segreto di un fuoriclasse di caratura mondiale come Luka Modric, il quale, nel corso di un'intervista, ha raccontato le sue sensazioni in merito alla sua forma fisica e al suo percorso al Milan, non nascondendo una particolare volontà riguardo un futuro ritorno al Real Madrid.

Modric: "Sto bene e continuerò a giocare finché sarà così"

Intervistato in zona mista dopo la sconfitta in nazionale croata contro la Spagna,ha commentato il futuro della sua carriera dichiarando: "Mi diverto ancora. Sto bene, ho entusiasmo, ambizione e l'energia giusta. Finché avrò queste sensazioni, continuerò a giocare".

Proseguendo, il centrocampista croato del Milan ha sottolineato: "A che età smetterò di giocare? Preferisco non esprimermi adesso per evitare futuri ripensamenti. Posso tuttavia affermare che sto bene e continuo ad apprezzare pienamente ciò che faccio".

🚨🗣️ Luka Modrić: "I really miss the Real Madrid fans and the club..."



"Right now, i’m enjoying Milan, but we are in a transition process to become a great team again. Just like at Real Madrid, here only WINNING matters." pic.twitter.com/ol9mi9PoJc — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 8, 2026

"Il Real è casa mia, vorrei tornare per essere utile"

Nel corso dell'intervista, non è mancata la domanda su un futuro ritorno al Real Madrid a cui il vincitore del Pallone d'Oro ha risposto: "Indubbiamente, il Real Madrid è casa mia, è la squadra della mia vita: ho giocato lì per 13 anni. Certamente vorrei tornarci, ma per essere utile, per mettermi a servizio dei blancos e non semplicemente per occupare il posto al Real Madrid, per aiutare in tutto ciò che è nelle mie possibilità".

TORINO, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Luka Modrić del Milan avanza palla al piede durante la partita di Serie A tra Juventus e Milan del 6 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Infine, proprio su un futuro ritorno in casa blancos, il centrocampista rossonero ha aggiunto: "Devo ancora pensare e capire bene quale potrebbe essere la mia strada e il mio ruolo, qualora il Real vorrà... Si devono incastrare diversi fattori per tornare, ma adesso non è il momento di pensarci. Adesso, sono focalizzato sulla mia carriera nel calcio giocato. Se in futuro, quando mi sarò ritirato, ci sarà qualcosa che potrò fare per essere utile e in cui potrò avere una certa importanza, perché rifiutare".