Gerry Cardinale chiede un urgente cambio di marcia. Il proprietario rossonero, nel corso di una lunga intervista, ha espresso le sue sensazioni in merito alla direzione secondo cui starebbe andando il Milan e, soprattutto, il calcio italiano, sottolinenando la necessità di un importante cambiamento.

Cardinale sui diritti televisivi

Intervistato ai microfoni del noto quotidiano economico-politico Il Sole 24 ore,ha inizialmente trattato diversi temi riguardi. Su tutti, la creazione di, il quale ha successivamente portato all'acquisizione di Warner Bros. Discovery attraverso l'investimento di 1.8 miliardi di dollari da parte proprio del fondo di

A tal proposito, il numero uno di Red Bird ha risposto alla domanda secondo cui questa nuova operazione potesse aprire le porte all'acquisizione dei diritti televisivi della Serie A e la risposta di Cardinale è stata: "Vedremo. Non ne sono ancora sicuro. Credo che Dazn stia facendo un grande lavoro, però, tutto è possibile. In questo momento, abbiamo tante cose di cui occuparci e altre priorità su cui focalizzarci prima di valutare questa possibilità".

Milan patron Gerry Cardinale insists ‘there are many similarities between Hollywood and Italian football, both have enormous potential and must urgently innovate’ because ‘Serie A used to be the Premier League.’#ACMilan #RedBird #SerieA #Calcio #EPL pic.twitter.com/CragHVT4yC — Football Italia (@footballitalia) October 7, 2026

"Il calcio italiano deve urgentemente cambiare"

Cardinale ha commentato il paragone tra la Serie A di un tempo e quella attuale dichiarando: "La Serie A era come la Premier League di oggi. Il Milan era in cima. Cosa è successo? In questi ambiti, se ti lasci trasportare dalla pigrizia e non ti reinventi, se ogni giorno non pensi urgentemente a innovare, vieni schiacciato dalla concorrenza. Hollywood si è adagiata. Credeva di avere un certo tipo di protezione ma successivamente è arrivato uno che vendeva DVD a chiedere di prendere i contenuti in licenza. Da lì, è nato Netflix, e Hollywood è stata schiacciata perché il settore tecnologico è cambiato". Cambiando argomento,ha commentato il paragone tra la Serie A di un tempo e quella attuale dichiarando: "Cosa è successo? In questi ambiti, se ti lasci trasportare dalla pigrizia e non ti reinventi, se ogni giorno non pensi urgentemente a innovare, vieni schiacciato dalla concorrenza.si è adagiata. Credeva di avere un certo tipo di protezione ma successivamente è arrivato uno che vendeva DVD a chiedere di prendere i contenuti in licenza. Da lì, è natoe Hollywood è stata schiacciata perché il settore tecnologico è cambiato

MILANO, ITALIA - 8 LUGLIO: Il proprietario dell'AC Milan, Gerry Cardinale, partecipa a una conferenza stampa a Casa Milan l'8 luglio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Infine, il proprietario del Milan ha concluso il suo intervento chiedendo un cambiamento urgente e paragonando l'attuale situazione del calcio italiano a Hollywood: "Ho sottolineato diverse volte che dobbiamo migliorare il nostro prodotto, cercare di renderlo più allettante e intrigante anche per i distributori e il pubblico estero. In Italia, le persone hanno un paura dell'innovazione e noto un po’ di resistenza ai cambiamenti. Il calcio italiano deve innovare. Deve urgentemente cambiare e io voglio essere uno dei fautori di questo processo di rinnovamento. Vedo diverse affinità fra il calcio italiano e Hollywood: ambedue hanno delle grandissime potenzialità e devono urgentemente innovare il proprio prodotto".