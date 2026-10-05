Il Barcellona è la migliore squadra di questo inizio di stagione 2026-2027. Un'affermazione che prescinde dai gusti personali e abbraccia i dati, che collocano la squadra catalana al vertice dei migliori campionati europei. Il Barça ha vissuto un'estate travagliata per via degli addii in avanti di Ferran Torres e Robert Lewandowski. Due giocatori ritenuti non indispensabili nell'ultima stagione per continuità ed età, ma sempre pronti a portare in dote una consistente dose di gol (21 gol stagionali lo spagnolo, 19 per il polacco).

Glad to see you back, lads! 🤗 pic.twitter.com/voSW9p1I05 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2026

I numeri incredibili del Barcellona

La dirigenza capitana da Deco ha cercato in tutti i modi di sostituire la coppia passando dalla telenovelaal tentativo in extremis per Lautaro Martinez. Alla fine, si è deciso di spendere quei soldi per il Pallone d'Oro Mondialee spostare Raphinha da numero 9, sostenuto dai nuovi ingaggi di Karim Adeyemi e Gabriel Jesus.Ildi Hansi Flick è una delle squadre più belle di sempre nell'ultimo terzo di campo. Il tecnico tedesco è stato capace di costruire una rosa dall'infinita capacità realizzativa negli ultimi 3 anni. La scorsa stagione c'è stato qualche problema per via dei vari problemi fisici subiti da Lewa, Lamine Yamal e Raphinha. Tuttavia, la nuova struttura con il brasiliano punta, Anthony Gordon sull'ala sinistra, la freccia Adeyemi dalla panca e Rodri ad equilibrare il tutto, ha permesso ai catalani di fare un inizio di stagione da sogno.

SIVIGLIA, SPAGNA - 19 SETTEMBRE: Raphinha del FC Barcelona (a destra) festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Sevilla FC e FC Barcelona allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, il 19 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Nelle prime 7 partite del campionato spagnolo, i Blaugrana hanno segnato 31 gol (media di 4,4 a partita), un numero irraggiungibile per qualsiasi squadra al vertice degli altri campionati europei. In Liga, Real Madrid e Atletico si fermano rispettivamente a 2,5 e 2,2 reti per partita. L'unica squadra che per numeri si avvicina al Barcellona è il Bayern Monaco, un'altra macchina da gol costruita da Kompany. I bavaresi hanno segnato 14 gol in 4 partite, registrando una media di 3,5.