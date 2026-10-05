Thomas Müller si sta godendo gli ultimi anni di carriera in tranquillità, registrando record su record con i Vancouver Whitecaps. Tuttavia, il trequartista tedesco non perde occasione per intervenire anche sul calcio europeo, con un occhio di riguardo all'ambito della nazionale tedesca e alla sua ex squadra. Müller sta performando su alti livelli anche nel campionato americano, senza dar segni di declino evidente e invecchiamento.

BAYERN SAID NO TO €100M



In 2015, Manchester United wanted one of Bayern Munich’s biggest stars. Bayern had a huge decision to make.



Thomas Muller: “In 2015 I think United wanted or offered maybe 100 million but I was in contract, Bayern said no.”



For Muller, the rejection… pic.twitter.com/jATYt1QiXX — BoiBoi (@ToniBoiBoi) October 2, 2026

Müller e l'offerta del Manchester United

La scorsa stagione, l'ex Bayern ha condotto la propria squadra alle prime fasi finali della MLS Cup grazie alle suee 12 assist. Dopo aver rinnovato una settimana fa, per l'ex nazionale tedesco è arrivato il momento di alzare qualche trofeo anche negli USA, dopo l'enorme quantità di titoli conquistata in Germania (34 e il Mondiale nel 2014). Tuttavia, c'è stato un momento nella sua carriera in cui alcuni di questi titoli sarebbero potuti non arrivare.Il giocatore con più assist all'attivo nel campionato tedesco e il terzo marcatore di sempre nella storia del club, ha pensato di trasferirsi lontano dalla Baviera per la prima volta nella sua vita. Müller ha svelato un retroscena particolare sul calciomercato estivo del, quando c'è stato effettivamente il rischio di dover abbandonare l'ecosistema del Bayern Monaco per andare a giocare in Premier League

ISMANING, GERMANIA - 23 MARZO: Thomas Müller partecipa, insieme a Jürgen Klopp e Mats Hummels, alla presentazione della squadra di MagentaTV per la Coppa del Mondo FIFA 2026 presso la DMC Production Germany GmbH a Ismaning, Germania, il 23 marzo 2026. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Questa rivelazione è stata riferita dal trequartista al podcast The Late Run dallo stesso calciatore tedesco: "Ad un certo punto ho seriamente considerato la partenza. Era davvero un'ottima offerta quella del Manchester United e sarei stato felice di tornare a lavorare con mister Van Gaal. Avevo l'età giusta per giocare in Inghilterra. Tuttavia, sono stato felice che il Bayern abbia rifiutato quei 100 milioni, è stato molto importante per me. L'ho interpretato come un atto di profonda stima. Sono sempre stato felice di giocare per il Bayern Monaco: lì hai tutto quello che si può desiderare dal mondo del calcio".