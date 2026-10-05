L'ex giocatore dei bavaresi ha svelato un particolare interessante del 2015: chissà come sarebbero cambiate le cose con quel trasferimento...
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Thomas Müller si sta godendo gli ultimi anni di carriera in tranquillità, registrando record su record con i Vancouver Whitecaps. Tuttavia, il trequartista tedesco non perde occasione per intervenire anche sul calcio europeo, con un occhio di riguardo all'ambito della nazionale tedesca e alla sua ex squadra. Müller sta performando su alti livelli anche nel campionato americano, senza dar segni di declino evidente e invecchiamento.La scorsa stagione, l'ex Bayern ha condotto la propria squadra alle prime fasi finali della MLS Cup grazie alle sue 19 reti e 12 assist. Dopo aver rinnovato una settimana fa, per l'ex nazionale tedesco è arrivato il momento di alzare qualche trofeo anche negli USA, dopo l'enorme quantità di titoli conquistata in Germania (34 e il Mondiale nel 2014). Tuttavia, c'è stato un momento nella sua carriera in cui alcuni di questi titoli sarebbero potuti non arrivare.
Müller e l'offerta del Manchester UnitedIl giocatore con più assist all'attivo nel campionato tedesco e il terzo marcatore di sempre nella storia del club, ha pensato di trasferirsi lontano dalla Baviera per la prima volta nella sua vita. Müller ha svelato un retroscena particolare sul calciomercato estivo del 2015, quando c'è stato effettivamente il rischio di dover abbandonare l'ecosistema del Bayern Monaco per andare a giocare in Premier League.
Questa rivelazione è stata riferita dal trequartista al podcast The Late Run dallo stesso calciatore tedesco: "Ad un certo punto ho seriamente considerato la partenza. Era davvero un'ottima offerta quella del Manchester United e sarei stato felice di tornare a lavorare con mister Van Gaal. Avevo l'età giusta per giocare in Inghilterra. Tuttavia, sono stato felice che il Bayern abbia rifiutato quei 100 milioni, è stato molto importante per me. L'ho interpretato come un atto di profonda stima. Sono sempre stato felice di giocare per il Bayern Monaco: lì hai tutto quello che si può desiderare dal mondo del calcio".
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