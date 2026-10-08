Nico Paz ringrazia e saluta Lionel Messi. Il trequartista del Como, a segno con uno strepitoso sinistro a giro nell'ultima notte con la maglia della Selección Argentina della Pulga, ha omaggiato la stella ex Barcellona e Paris Saint-Germain con una toccante lettera sui social.

Nico Paz: "Un privilegio far parte di un pezzo della tua carriera"

Attraverso un lungo ed emozionante messaggio sui propri profili social,ha commentato l'addio alla nazionale argentina diraccontando: "Il miglior giocatore della storia ha detto addio alla, alla persona che ci ha fatto sognare e divertire per così tanti anni".

Continuando, il talento in forza al Como di Cesc Fabregas ha omaggiato l'ex Barça e PSG scrivendo: "È stato un privilegio far parte di un pezzo della tua carriera e vivere al tuo fianco momenti speciali come quelli vissuti ieri ".

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"Grazie mille per gli anni condivisi al tuo fianco"

Al termine del post su Instagram, Nico Paz ha ringraziato Lionel Messi sottolinenando come la sua mancanza sarà un vuoto particolarmente difficile da riempire: "Grazie mille per gli anni che ho avuto la fortuna di condividere al tuo fianco, non sai quanto ci mancherai".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 6 OTTOBRE: Nico Paz (Argentina) festeggia il secondo gol della sua squadra insieme al compagno Lionel Messi durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Benin allo stadio Monumental Antonio V. Liberti, il 6 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. Lionel Messi disputa la sua ultima partita con l'Argentina dopo aver annunciato il ritiro dalla nazionale il 31 agosto. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Un messaggio toccante e speciale da parte del talento del Como che, una volta salutato il Diez, si prepara a raccoglierne l'eredità. Nico Paz, infatti, con ogni probabilità, sarà il nuovo n.10 dell'Albiceleste dal momento che, come ben sappiamo, c'è una precisa regola della FIFA secondo cui ogni nazionale deve presentare una rosa con dei numeri di maglia progressivi, senza saltare alcuna casella, nelle gare ufficiali. Come accaduto al Mondiale, dunque, i numeri di maglia dovranno essere assegnati dall'1 al 26 per i 26 giocatori convocati, e, di conseguenza, il talento nato a Santa Cruz de Tenerife (da papà argentino) è tra i più gettonati per raccogliere il peso di una maglia indossata da alcune delle più leggendarie figure di questo sport come Lionel Messi e Diego Armando Maradona.