Il binomio Raphinha-Barcellona è destinato a proseguire almeno fino al 2030. Il nuovo attaccante blaugrana, protagonista di un inizio di stagione formidabile, sarebbe infatti pronto a continuare la propria avventura in Catalogna, almeno per altre quattro stagioni.

Accordo raggiunto, si aspetta solo l'ufficialità

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano,avrebbe firmato un rinnovo con il Barcellona fino al 30 giugno 2030, decidendo di prolungare la propria esperienza in maglia blaugrana di due ulteriori stagioni rispetto al contratto precedentemente firmato.

Trattativa, dunque, arrivata al traguardo, con il nuovo accordo già definito e approvato dall'entourage e dai legali del giocatore, il quale adesso aspetta soltanto l'annuncio ufficiale da parte del club. Sempre secondo Fabrizio Romano, il comunicato ufficiale riguardo al rinnovo di contratto di Raphinha potrebbe già uscire in settimana.

🚨🔵🔴 Raphinha has signed new contract at Barcelona until June 2030!



All approved, closed with his camp and lawyers. New deal done and sealed.



Official announcement and ceremony can take place this week; on Friday, if all goes to plan with documents. pic.twitter.com/fol5EmHtk1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Da esterno a nuovo bomber del Barça

Il rinnovo di contratto diarriva dopo un grande inizio di stagione del brasiliano. Dopo il mancato arrivo di una punta di primo livello, con Julian Alvarez rimasto nella capitale spagnola, e le partenze di(volato negli Stati Uniti) e(unitosi ai doppi campioni d'Europa in carica), Hansi Flick ha deciso di affidare le chiavi dell'attacco a Raphinha. E il brasiliano, nel suo nuovo ruolo da attaccante, ha risposto subito presente, diventando uno dei principali protagonisti dello strepitoso inizio stagionale del Barça

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Raphinha dell'FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Otto vittorie in otto partite tra Liga e Champions League, e la bellezza di 14 gol e 3 assist. Sono questi i numeri del nuovo bomber blaugrana, statistiche che, oltre agli elogi da parte del mondo Barça, sono valsi anche il rinnovo di contratto e, di conseguenza, la fiducia di Hansi Flick e della società.