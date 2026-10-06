La serata da sogno di Michael Olise, autore di 2 gol e 1 assist che hanno abbattuto il muro eretto dal Belgio, non ha portato soltanto il primato nel girone alla Francia, ma ha anche inspessito le statistiche personali, rompendo una serie di record che resistevano da decenni. L'ala destra del Bayern Monaco, grazie alla doppietta e all'assist per Cherki ieri sera, è diventato il secondo giocatore nella storia dei Bleus a contribuire a 22 marcature nelle prime 29 partite, con uno score di 11 gol e 11 assist. L'unico ad aver fatto meglio è stato Youri Djorkaeff, ex giocatore dell'Inter che, con 15 gol e 8 assist, comanda ancora la speciale classifica, a distanza di 29 anni.

I record e la cura Zidane

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, nella sua straordinaria esibizione allo Stade de France, ha eguagliato uno dei primati più longevi del calcio francese, appartenente a. L'ex giocatore, a cui oggi è dedicato il trofeo Kopa, che elegge il miglior Under 21 al mondo, nelle sue prime 28 apparizioni con la maglia dellaaveva tagliato il traguardo dei. Lo stesso numero dell'ex, ma con una partita in meno.Il protagonista indiscusso della primatargatasarebbe dovuto essere, ma l'infortunio rimediato al momento del gol contro lalo ha messo fuori dai giochi, esaltando vertiginosamente, che al Mondiale era rimasto a secco di reti. Se conha giocato sotto la punta, occupando la zona centrale del campo, nonché la più trafficata, Zizou lo ha impiegato nel suo ruolo naturale: l'esterno. E la scelta ha ripagato. Infatti, il bavarese si è iscritto nel tabellino dei marcatori con 4 reti e 2 assist, diventando il primo calciatore nella storia dei galletti a timbrare in ognuna delle prime partite del nuovo commissario tecnico.

BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 28: Il francese Michael Olise festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Belgio e Francia, disputata allo Stade Roi Baudouin di Bruxelles (Belgio) il 28 settembre 2026.. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Inoltre, Olise ha già dimostrato di essere uno di quei giocatori che nelle partite che contano non si tira indietro. Così, ha raggiunto il primato di David Trezeguet, relativo all'aver segnato 4 gol contro quattro delle prime dieci squadre nella classifica del ranking FIFA. Le prodezze balistiche di Olise, come la punizione segnata contro l'Italia, hanno permesso a Zidane di ottenere tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro partite dal debutto, eguagliando il primato del CT Jacques Santini nel 2002.