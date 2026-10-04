La Francia di Zinedine Zidane si appresta a concludere le prime 4 partite del suo nuovo ciclo. I Bleus hanno cambiato progetto tecnico durante l'estate, abbandonando lo storico CT Didier Deschamps e accogliendo a braccia aperte l'ex allenatore del Real Madrid. Zizou era promesso sposo da anni alla nazionale francese, dopo il fallimentare Mondiale 2026 è arrivato il momento giusto per intervenire sulla panchina.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Karim Adeyemi dell'FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra con Jules Koundé durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord, disputata al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Così, l'ex giocatore di Juventus e Blancos ha rimesso in sesto la rosa qualitativamente più forte del mondo, riuscendo a strappare 2 vittorie e 1 pareggio nelle prime 3 gare di Nations League. Per i transalpini sono dunque arrivati due 1-0 contro Turchia e Belgio e un 1-1 contro l'Italia. La mano tattica del tecnico si intravede già e soprattutto, i tifosi francesi hanno potuto beneficiare dello stato di grazia di Michael Olise (in assenza di Kylian Mbappé), capace di segnare 2 reti straordinarie nelle ultime 2 gare.

Koundé e il brutto inizio di stagione

❌ La naturalidad con la que Koundé explica sus pocos minutos con el Barça:



🔙 "La temporada pasada estuve por debajo de mis estándares". pic.twitter.com/5WgEToomE6 — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 4, 2026

A fare rumore per la Francia è chiaramente il reparto offensivo. L'attacco dei Coqs può contare su stelle affermate come Mbappé,, Olise, Doué, permettendosi di lasciare fuori giocatori come Marcus Thuram. Eppure, in difesa dovrebbe far notizia l'assenza di uno dei difensori più interessanti del panorama europeo:. Il terzino destro transalpino sta vivendo un brutto inizio di stagione, relegato in panchina da Eric Garcia ale da Pierre Kalulu con la Francia.Col Barça, Jules Koundé ha collezionatogare in Liga, di cui solo 1 da titolare. Nelle ultime 3 partite non ha collezionato nemmeno 1 minuto. In nazionale, il difensore ha giocato la prima partita dall'inizio contro la Turchia e poi ha smesso di entrare in campo nelle due sfide successive. In vista della partita contro ildi domani, Koundé è intervenuto in conferenza stampa a parlare del suo inizio di stagione: "Io mi sento moltofisicamente, non ho nessun tipo di problema fisico. Se non gioco è una scelta dell'allenatore, probabilmente perché sto giocando bendelle mie capacità. Accetto la sfida e continuerò a lavorare per ritrovare la forma necessaria".