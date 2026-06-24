Bosnia-Qatar Mondiali 2026: dove vedere la sfida valida per la terza giornata del Gruppo B: Tv, Streaming e probabili formazioni.
Bosnia al Mondiale, le strade di Sarajevo stracolme di tifosi in festa!
La sfida tra Bosnia ed Erzegovina e Qatar mette in palio molto più di tre punti nell’ultima giornata del Gruppo C dei Mondiali 2026. Entrambe le nazionali arrivano ai 90 minuti decisivi con appena un punto raccolto nelle prime due gare e con la consapevolezza di non poter più sbagliare. La possibilità di qualificarsi come una delle migliori terze tiene ancora aperti i giochi, ma dopo le pesanti sconfitte subite nel turno precedente il margine d’errore è praticamente azzerato.
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Per i Dragoni di Sergej Barbarez questa rappresenta una nuova prova di maturità internazionale. Dopo il pareggio incoraggiante contro il Canada, la netta sconfitta contro la Svizzera ha frenato l’entusiasmo e complicato il cammino verso gli ottavi. Dall’altra parte il Qatar di Julen Lopetegui è chiamato a reagire dopo il durissimo ko contro il Canada, una gara che ha evidenziato limiti tecnici e soprattutto difficoltà nella gestione della pressione nei momenti chiave.
Dove vedere Bosnia-Qatar in diretta TV e streaming ufficiale
Bosnia-Qatar sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.
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Qui BosniaLa Bosnia ed Erzegovina si presenta all’appuntamento con la necessità di vincere per continuare a sperare nella qualificazione storica alla fase a eliminazione diretta. La nazionale balcanica aveva iniziato il torneo con segnali positivi contro il Canada, ma il confronto con la Svizzera ha ridimensionato ambizioni e certezze. Peserà anche l’assenza di Muharemovic, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara. Toccherà quindi all’esperienza di Edin Dzeko e alla qualità di Demirovic guidare una squadra che ha già dimostrato di saper reggere la pressione nelle partite da dentro o fuori, come accaduto negli spareggi vinti contro l’Italia di Gattuso.
Qui QatarIl Qatar, invece, arriva con il morale inevitabilmente colpito dopo il pesante passivo subito contro il Canada: sei reti incassate e due espulsioni che hanno certificato tutte le difficoltà della formazione asiatica. L’arrivo in panchina di Julen Lopetegui avrebbe dovuto dare maggiore solidità e personalità, ma il percorso di crescita appare ancora incompleto. Restano però alcune individualità interessanti come Akram Afif ed Edmilson Junior, chiamati a trascinare una squadra che sa di avere ancora una possibilità concreta di agganciare il terzo posto.
Le probabili formazioni di Bosnia-QatarBosnia ed Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Radeljc, Kolasinac; Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic, Memic; Demirovic, Dzeko. Ct: Barbarez.
Qatar (4-2-3-1): Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Brake; Gaber, Laye; Edmilson Junior, Manai, Afif; Abdurisag. Ct: Lopetegui.
Cosa aspettarsi dalla partitaCi si aspetta una partita inevitabilmente tesa e molto aperta, perché il pareggio rischia di non bastare a nessuna delle due. La Bosnia ed Erzegovina potrebbe affidarsi all’esperienza e alla fisicità del tandem offensivo formato da Dzeko e Demirovic, cercando di sfruttare le fragilità difensive mostrate dal Qatar. La nazionale asiatica, invece, proverà probabilmente a giocare su ritmi più alti e sulle accelerazioni dei suoi uomini offensivi, anche se dovrà evitare i blackout difensivi che hanno compromesso la gara contro il Canada.
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