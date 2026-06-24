La sfida tra Bosnia ed Erzegovina e Qatar mette in palio molto più di tre punti nell’ultima giornata del Gruppo C dei Mondiali 2026. Entrambe le nazionali arrivano ai 90 minuti decisivi con appena un punto raccolto nelle prime due gare e con la consapevolezza di non poter più sbagliare. La possibilità di qualificarsi come una delle migliori terze tiene ancora aperti i giochi, ma dopo le pesanti sconfitte subite nel turno precedente il margine d’errore è praticamente azzerato.

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Per i Dragoni di Sergej Barbarez questa rappresenta una nuova prova di maturità internazionale. Dopo il pareggio incoraggiante contro il Canada, la netta sconfitta contro la Svizzera ha frenato l’entusiasmo e complicato il cammino verso gli ottavi. Dall’altra parte il Qatar di Julen Lopetegui è chiamato a reagire dopo il durissimo ko contro il Canada, una gara che ha evidenziato limiti tecnici e soprattutto difficoltà nella gestione della pressione nei momenti chiave.

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Qui Bosnia

Lasi presenta all’appuntamento con la necessità di vincere per continuare a sperare nella qualificazione storica alla fase a eliminazione diretta. La nazionale balcanica aveva iniziato il torneo con segnali positivi contro il Canada, ma il confronto con la Svizzera ha ridimensionato ambizioni e certezze. Peserà anche l’assenza di, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara. Toccherà quindi all’esperienza die alla qualità diguidare una squadra che ha già dimostrato di saper reggere la pressione nelle partite da dentro o fuori, come accaduto negli spareggi vinti contro l’Italia di

Edin Dzeko, ,Bosnia and Herzegovina (Foto di Warren Little/Getty Images)

Qui Qatar

Le probabili formazioni di Bosnia-Qatar

Il, invece, arriva con il morale inevitabilmente colpito dopo il pesante passivo subito contro il Canada: sei reti incassate e due espulsioni che hanno certificato tutte le difficoltà della formazione asiatica. L’arrivo in panchina diavrebbe dovuto dare maggiore solidità e personalità, ma il percorso di crescita appare ancora incompleto. Restano però alcune individualità interessanti comeed, chiamati a trascinare una squadra che sa di avere ancora una possibilità concreta di agganciare il terzo posto.Vasilj; Dedic, Katic, Radeljc, Kolasinac; Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic, Memic; Demirovic, Dzeko.Barbarez.

Qatar (4-2-3-1): Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Brake; Gaber, Laye; Edmilson Junior, Manai, Afif; Abdurisag. Ct: Lopetegui.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ci si aspetta una partita inevitabilmente tesa e molto aperta, perché il pareggio rischia di non bastare a nessuna delle due. Lapotrebbe affidarsi all’esperienza e alla fisicità del tandem offensivo formato da, cercando di sfruttare le fragilità difensive mostrate dal Qatar. La nazionale asiatica, invece, proverà probabilmente a giocare su ritmi più alti e sulle accelerazioni dei suoi uomini offensivi, anche se dovrà evitare i blackout difensivi che hanno compromesso la gara contro il Canada.

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