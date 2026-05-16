La sfida tra Botafogo-RJ e Corinthians SP, prevista per domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 allo stadio Municipal Nílton Santos, mette in palio punti importanti per entrambe le squadre nella corsa alla risalita in classifica in Série A. Le due formazioni arrivano all’appuntamento appaiate a quota 18 punti, anche se separate da diverse posizioni in graduatoria: Botafogo occupa il 12° posto, mentre il Corinthians è sedicesimo.

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Il momento delle due squadre

Il Botafogo ha finora ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, con 26 reti segnate e 27 incassate, numeri che evidenziano una squadra capace di creare molto in attacco ma spesso vulnerabile nella fase difensiva. Il Corinthians presenta invece un rendimento più equilibrato nei risultati, con 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ma con una produzione offensiva più limitata: soltanto 13 gol realizzati e 15 subiti.

Le due squadre arrivano alla gara con sensazioni differenti dopo l’ultimo turno di campionato. Il Botafogo è reduce da una sconfitta esterna contro la Chapecoense, partita che ha evidenziato ancora una volta alcune difficoltà difensive della squadra. Situazione opposta per il Corinthians, che ha ritrovato entusiasmo grazie al successo casalingo contro il Barra-SC, risultato che potrebbe dare maggiore fiducia in vista della trasferta.

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