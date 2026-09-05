Al Nilton Santos di Rio de Janeiro va in scena Botafogo-Palmeiras, sfida valida per il 26° turno del campionato brasiliano. La partita è in programma domenica 6 settembre alle ore 23:30, con il Botafogo dodicesimo in classifica a quota 30 punti e chiamato a ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte ci sarà il Palmeiras, capolista del Brasileirão con 52 punti, determinato a difendere il primo posto.VEDI BOTAFOGO-PALMEIRAS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Botafogo arriva alla sfida con l’obiettivo di rilanciarsi dopo una fase complicata e di sfruttare il fattore campo contro la prima della classe. Il Palmeiras di Abel Ferreira, invece, vuole continuare la propria corsa al titolo e difendere la vetta della graduatoria, potendo contare su una rosa ricca di qualità.Goldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Botafogo-Palmeiras.

Dove vedere Botafogo-Palmeiras in diretta TV e streaming

Botafogo-Palmeiras è una sfida del

e non risulta attualmente prevista da una piattaforma televisiva ufficiale italiana. La partita sarà invece inserita nei palinsesti brasiliani dedicati alla 26ª giornata del campionato.

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Botafogo-Palmeiras: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Botafogo-Palmeiras

Competizione: Brasileirão 2026, 26° turno

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 23:30

Stadio: Nilton Santos, Rio de Janeiro

Diretta TV: non prevista attualmente in Italia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Botafogo

Il

occupa il dodicesimo posto con 30 punti e affronta la capolista in una gara particolarmente importante per provare a migliorare la propria posizione. La squadra dovrà cercare maggiore continuità e una prestazione solida contro un Palmeiras che ha finora mantenuto un rendimento da prima della classe. Il fattore

rappresenta una delle principali armi a disposizione dei padroni di casa.

Il momento del Palmeiras

Il

è al comando del campionato con 52 punti e arriva alla 26ª giornata con l’obiettivo di consolidare la propria leadership. La squadra di

può contare su diversi elementi di spessore e punta a mantenere il passo nella corsa al titolo. La trasferta contro il Botafogo rappresenta quindi un altro appuntamento importante per una formazione che vuole confermarsi in vetta.

Le probabili formazioni di Botafogo-Palmeiras

Il

dovrebbe affidarsi a un sistema con tre difensori, cercando di sfruttare la qualità degli esterni e la presenza degli uomini offensivi tra le linee. Il Palmeiras dovrebbe invece mantenere una struttura più equilibrata, con una linea difensiva a quattro e diversi giocatori offensivi pronti a creare superiorità nella metà campo avversaria.

BOTAFOGO (3-4-2-1): Gabriel Batista; Ferraresi, Justino, Monzon; Edenílson, Huguinho, Santos, Vitinho, Marçal; Montoro, Arthur Cabral. Allenatore: Rodrigo Bellão.

PALMEIRAS (4-3-3): Carlos Miguel; Barboza, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício; Giay, López, Roque. Allenatore: Abel Ferreira.