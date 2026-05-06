Botafogo e Racing si affrontano all’Estadio Nilton Santos di Rio de Janeiro in una delle sfide più interessanti del quarto turno della fase a gironi di Copa Sudamericana. I brasiliani vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte del Gruppo E, mentre il Racing cerca punti fondamentali per restare in piena corsa qualificazione dopo un avvio altalenante. Guarda ora Botafogo-Racing GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Botafogo

Qui Racing

Ilarriva a questa sfida in un buon momento europeo, con sette punti conquistati nelle prime tre giornate grazie a due vittorie e un pareggio. La squadra allenata da Franclim Carvalho ha iniziato il girone con l’1-1 contro il Caracas, prima di imporsi per 3-2 proprio sul campo del Racing in una gara ricca di emozioni. Nell’ultimo turno è arrivata un’altra vittoria convincente, il netto 3-0 contro l’Independiente Petrolero, che ha confermato la crescita offensiva del

Il Racing si presenta invece a Rio con quattro punti in classifica e con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita all’andata contro il Botafogo. Gli argentini avevano iniziato bene il percorso in Copa Sudamericana battendo 3-1 in trasferta l’Independiente Petrolero, ma il ko casalingo per 3-2 contro i brasiliani ha complicato la situazione nel girone.

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Botafogo-Racing, probabili formazioni

: Neto; Ponte, Bastos, Barboza, Telles; Medina, Allan; Barria, Montoro, Edenilson; Cabral.: Franclim Carvalho

Racing (4-3-3): Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo, Rojas; Zuculini, Forneris, Rodriguez; Solari, Pérez, Conechny. Allenatore: Gustavo Costas

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