Botafogo-Remo: info partita, probabili formazioni, tutte le partite del Brasileirão in diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino
Botafogo Copa Libertadores

Il Botafogo unisce tre generazioni: la commovente esultanza dopo la vittoria della Libertadores

Botafogo e Remo arrivano a questa sfida con umori e obiettivi completamente differenti. Il Botafogo sta vivendo un periodo altalenante nei risultati, però continua a mostrare grande qualità offensiva: il recente 2-2 contro l’Internacional ha confermato una squadra capace di creare molto, mentre il netto 3-0 rifilato all’Independiente Petrolero in Copa Sudamericana ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente.

Alvaro Montoro con la maglia del Botafogo

Dall’altra parte il Remo arriva con una classifica pesante e una sola vittoria nelle prime tredici giornate, ma anche con la necessità di fare punti per uscire dalla zona bassa. Guarda ora Botafogo-Remo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Botafogo-Remo: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in Tv

BOTAFOGO REMO BRASILERAO DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Botafogo e Remo in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

  • Registrarsi o accedere al conto di Bet365
  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa
  • Cercare Botafogo-Remo nel palinsesto Live

Botafogo-Remo, probabili formazioni

Botafogo (4-2-3-1): Neto, Ponte, Ferraresi, Barboza, Alex Telles, Medina, Danilo, Júnior Santos, Edenilson, Martins, Cabral.

Remo (4-2-3-1): Rangel, Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba, Mayk, Patrick, Ze Welison, Yago Pikachu, Zé Ricardo, Jajá, Poveda.

Guarda ora Botafogo-Remo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti