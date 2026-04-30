Botafogo e Remo arrivano a questa sfida con umori e obiettivi completamente differenti. Il Botafogo sta vivendo un periodo altalenante nei risultati, però continua a mostrare grande qualità offensiva: il recente 2-2 contro l’Internacional ha confermato una squadra capace di creare molto, mentre il netto 3-0 rifilato all’Independiente Petrolero in Copa Sudamericana ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente.

Dall’altra parte il Remo arriva con una classifica pesante e una sola vittoria nelle prime tredici giornate, ma anche con la necessità di fare punti per uscire dalla zona bassa. Guarda ora Botafogo-Remo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Botafogo-Remo, probabili formazioni

Botafogo (4-2-3-1): Neto, Ponte, Ferraresi, Barboza, Alex Telles, Medina, Danilo, Júnior Santos, Edenilson, Martins, Cabral.

Remo (4-2-3-1): Rangel, Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba, Mayk, Patrick, Ze Welison, Yago Pikachu, Zé Ricardo, Jajá, Poveda.

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