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Il Botafogo unisce tre generazioni: la commovente esultanza dopo la vittoria della Libertadores
Botafogo e Remo arrivano a questa sfida con umori e obiettivi completamente differenti. Il Botafogo sta vivendo un periodo altalenante nei risultati, però continua a mostrare grande qualità offensiva: il recente 2-2 contro l’Internacional ha confermato una squadra capace di creare molto, mentre il netto 3-0 rifilato all’Independiente Petrolero in Copa Sudamericana ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente.
Dall’altra parte il Remo arriva con una classifica pesante e una sola vittoria nelle prime tredici giornate, ma anche con la necessità di fare punti per uscire dalla zona bassa. Guarda ora Botafogo-Remo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Botafogo-Remo, probabili formazioniBotafogo (4-2-3-1): Neto, Ponte, Ferraresi, Barboza, Alex Telles, Medina, Danilo, Júnior Santos, Edenilson, Martins, Cabral.
Remo (4-2-3-1): Rangel, Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba, Mayk, Patrick, Ze Welison, Yago Pikachu, Zé Ricardo, Jajá, Poveda.
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