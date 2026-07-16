Botafogo e Santos si affrontano in una sfida di Série A brasiliana che mette di fronte due squadre vicine in classifica e alla ricerca di continuità nella seconda parte di stagione. La gara si giocherà all’Estádio Nilton Santos, dove il Botafogo proverà a sfruttare il fattore campo contro un Santos reduce da segnali positivi ma ancora alla ricerca di maggiore stabilità. Guarda ora Botafogo-Santos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Botafogo-Santos: dove vedere la Serie A brasiliana in Tv e Streaming

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Ilarriva all’appuntamento con un rendimento caratterizzato da grande produzione offensiva ma anche da qualche difficoltà nella fase difensiva: nelle ultime uscite ha mostrato una buona capacità di creare occasioni, con partite spesso ricche di gol. In casa il rendimento è particolarmente interessante, con una lunga serie di gare terminate con almeno tre reti complessiveIl, invece, arriva dopo una vittoria convincente per 3-1 contro il Vitória e sembra aver ritrovato maggiore incisività in attacco. La squadra di Cuca resta però una formazione altalenante lontano da casa e dovrà fare attenzione alla pressione offensiva del Botafogo.

BOTAFOGO (4-2-3-1): Linck; Vitinho, Ferraresi, Justino, Telles; Medina, Huguinho; Villalba, Barrera, Martins; Toledo.

SANTOS (4-2-3-1): Brazão: Menino, Verissimo, Peres, Escobar; Arao, Henrique; Rollheiser, Terceros, Barreal; Rony.

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