Lo streaming gratis della gara Botafogo-Vasco: la partita del campionato brasiliano in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 16:26)

Il Brasileirão regala una sfida affascinante tra due squadre storiche del calcio verdeoro. Botafogo e Vasco da Gama si affrontano martedì 5 novembre alle ore 23:30 in un derby che promette intensità e spettacolo. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Botafogo-Vasco in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Botafogo-Vasco in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire il campionato brasiliano direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Botafogo-Vasco” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Botafogo è in piena corsa per un posto in Coppa Libertadores e vuole sfruttare il fattore campo per restare nelle zone alte. La squadra di Davide Ancelotti è sesta con 48 punti e punta a ritrovare continuità dopo alcune uscite altalenanti.

Il Vasco, invece, sta vivendo un buon momento e sogna di rientrare nella lotta per l’Europa sudamericana. La formazione di Fernando Diniz è ottava con 42 punti e cercherà l’impresa in trasferta per accorciare sulle prime sei.

Le probabili formazioni di Botafogo-Vasco — Entrambi gli allenatori restano fedeli ai rispettivi moduli. Il Botafogo conferma il 4-4-2 con un centrocampo dinamico e due punte di movimento, mentre il Vasco si affida al 4-2-3-1, contando sull’esperienza di Coutinho e sulla concretezza di Vegetti davanti.

Botafogo (4-4-2): Linck, Cuiabano, Barboza, Newton, Vitinho, Jeffinho, Freitas, Danilo, Rodríguez, Correa, Ramos. Allenatore: Davide Ancelotti

Vasco (4-2-3-1): Jardim, Henrique, Cuesta, Renan, Piton, Barrosxl, Tche Tche, Gomez, Coutinho, Moreira, Vegetti. Allenatore: Fernando Diniz

Non perdere l’occasione di seguire Botafogo-Vasco in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni del Brasileirão. Non perderti nemmeno un minuto di Botafogo-Vasco in streaming live gratis su Bet365.