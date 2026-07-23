Venerdì 24 luglio alle ore 00:30 italiane il Botafogo ospiterà il Vitória in una sfida valida per il campionato brasiliano di Serie A. Le due squadre arrivano all'appuntamento con obiettivi differenti: i padroni di casa vogliono dare continuità ai recenti risultati positivi e confermare il buon momento davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti cercano punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica.

Il Botafogo ha ritrovato entusiasmo grazie a una vittoria importante contro il Santos, mentre il Vitória arriva dalla necessità di invertire la rotta dopo alcune difficoltà lontano dalle mura amiche. Una partita che potrebbe rivelarsi equilibrata e combattuta, considerando il rendimento simile delle due formazioni nelle ultime settimane. Per scoprire dove vedere Botafogo-Vitória in diretta TV e streaming e non perdere nemmeno un minuto del match, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Il Botafogo si presenta alla sfida dopo il successo interno per 2-1 contro il Santos, risultato che ha permesso alla squadra allenata da Franclim Carvalho di trovare maggiore continuità. La formazione carioca ha dimostrato solidità nelle ultime dieci gare di campionato, nelle quali ha raccolto quattro vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Tra i protagonisti principali spicca Arthur Cabral, miglior realizzatore della squadra con cinque gol stagionali, seguito da Matheus Martins, autore di tre reti.

Il Vitória invece arriva alla partita dopo la vittoria per 1-0 contro il Vasco da Gama, un risultato che ha dato morale alla squadra. Il rendimento recente racconta di una formazione capace di alternare buone prestazioni a qualche passo falso: nelle ultime dieci partite sono arrivate quattro vittorie, tre sconfitte e tre pareggi. Il giocatore più pericoloso in fase offensiva è Renê, miglior marcatore della squadra con cinque gol, mentre Renato Kayzer ha già dimostrato di poter essere decisivo dopo la rete realizzata nell'ultima giornata.

Le probabili formazioni di Botafogo-Vitoria

l Botafogo dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Gabriel Batista tra i pali. In difesa spazio a Vitinho e Alex Telles, mentre a centrocampo dovrebbero agire Lucas Villalba, Cristian Medina, Huguinho e Matheus Martins. In attacco prevista la coppia formata da Kauan Toledo e Arthur Cabral. Il Vitória dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1: sulla trequarti agiranno Erick, Emmanuel Martínez e Diego Tarzia alle spalle dell'unica punta Renê.

Botafogo (4-4-2): Gabriel Batista; Vitinho, Gabriel Justino, Fernando Marçal, Alex Telles; Lucas Villalba, Cristian Medina, Huguinho, Matheus Martins; Kauan Toledo, Arthur Cabral.

Vitória (4-2-3-1): Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido, Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vitor; Erick, Emmanuel Martínez, Diego Tarzia; Renê.

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