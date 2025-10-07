Entrano nel vivo le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026: il girone G ci propone un match delicato, con gli ospiti favoriti

Carmine Panarella 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 14:02)

Il mese di ottobre porta con sé tantissime competizioni, tra cui anche le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026 che offre sin da subito tantissimi match interessanti. Tra questi spicca l'incontro tra Botswana e Uganda in programma il prossimo 9 ottobre alle ore 18:00. L'attesa è tanta da parte di tifosi e non, anche perché lo spettacolo sicuramente non mancherà in questa partita dove sarà l'approccio iniziale la tenuta a lungo termine.

Il match, in programma il prossimo giovedì 9 ottobre alle ore 18:00

Il momento delle due squadre — Il Botswana si presenta alla sfida con poco da chiedere al Girone G: i padroni di casa, infatti, con i loro 9 punti in classifica si ritrovano al penultimo posto e possono al massimo puntare al sorpasso della Guinea che è appena due punti sopra. Discorso differente per l'Uganda, seconda a 15 punti e sicuramente grande favorita per questo match.

Le probabili formazioni di Botswana-Uganda — Botswana (4-4-2): Kgosipula, Velaphi, Kopelang, Gaolaolwe, Mangolo, Kgamanyane, Ditsele, Cooper, Maponda, Kgaswane, Orebonye. Allenatore: Morena Cuthbert Ramoreboli

Uganda (4-2-3-1): Magoola, Kayondo, Obita, Capradossi, Sibbick, Aucho, Semakula, Mato, Okello, Ssemugabi, Mukwala. Allenatore: Paul Put