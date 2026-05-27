Il secondo turno del Roland Garros mette di fronte Katie Boulter e Anastasia Potapova in una sfida che si preannuncia interessante, soprattutto alla luce delle caratteristiche delle due giocatrici e della superficie su cui si disputerà l'incontro. La terra battuta di Parigi, infatti, potrebbe avere un ruolo determinante nell'economia del match, premiando la tennista più a suo agio negli scambi prolungati e nella gestione dei ritmi.

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Il momento delle due tennisti

Le due protagoniste arrivano a questo appuntamento con percorsi e risultati recenti piuttosto diversi. Potapova ha mostrato segnali incoraggianti nel corso della stagione sulla terra rossa, ottenendo prestazioni convincenti e dando l'impressione di aver acquisito maggiore continuità nel proprio gioco. I numeri e lo stato di forma sembrano sorridere alla russa, che parte con i favori del pronostico e punta a confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane.

Dall'altra parte della rete ci sarà però una Katie Boulter determinata a sovvertire le previsioni. La britannica dovrà sfruttare al massimo le proprie qualità per cercare di arginare l'entusiasmo e la crescita della sua avversaria, provando a rendere la partita più equilibrata di quanto suggeriscano i pronostici della vigilia. La domanda è se riuscirà a mettere in difficoltà una Potapova apparsa in costante miglioramento durante questa parte della stagione.

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