Il Vitality Stadium, casa del Bournemouth, deve il proprio nome alla compagnia britannica di assicurazioni sanitarie e sulla vita Vitality, che dal 2015 detiene i diritti di denominazione dell'impianto: lo storico nome dello stadio è infatti Dean Court. Proprio qui Bournemouth ed Everton si affrontano sabato 29 agosto 2026 alle ore 16:00, nella seconda giornata di Premier League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Le Cherries, soprannome tradizionalmente legato ai ciliegi che un tempo crescevano nei pressi dello storico Dean Court, anche se un'altra interpretazione ne riconduce l'origine alle maglie color rosso ciliegia del club, tornano davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta per 2-1 contro il Manchester City, maturata in rimonta nonostante una prestazione incoraggiante. I Toffees arrivano invece con tre punti già in tasca grazie al successo per 2-0 sul Crystal Palace. Per il Bournemouth del direttore sportivo Tiago Pinto è inoltre una settimana particolarmente significativa, segnata dal sorteggio di Europa League che lo ha inserito nello stesso gruppo del Milan e dall'arrivo di Michele Di Gregorio dalla Juventus. Prima che inizi la partita puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi disponibili: CONSULTA LE DIRETTE PROPOSTE DA GOLDBET, CERCA L’EVENTO CHE TI INTERESSA SU LOTTOMATICA oppure VISITA VINCITÙ E VERIFICA GLI EVENTI PRESENTI NEL PALINSESTO LIVE.

Bournemouth-Everton in TV e streaming

si giocheràal Vitality Stadium. Per seguire l'incontro dall'Italia sarà necessario fare riferimento alla programmazione dedicata alla Premier League sulle piattaforme che detengono i diritti del campionato, con possibilità di visione anche in streaming attraverso i relativi servizi digitali.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 23 AGOSTO: Rayan dell’AFC Bournemouth viene contrastato da Josko Gvardiol del Manchester City durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e AFC Bournemouth, disputata all’Etihad Stadium il 23 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Bournemouth, entusiasmo europeo e un nuovo portiere italiano

Il risultato della prima giornata non racconta completamente la prestazione del Bournemouth. La formazione di Marco Rose è uscita sconfitta per 2-1 dalla trasferta contro il Manchester City dopo essere riuscita addirittura a portarsi avanti grazie a Marcus Tavernier. Le Cherries hanno tenuto testa a una delle formazioni più forti della Premier League, ma sono state punite da alcuni episodi nei quali è mancata la necessaria attenzione difensiva. Rose ha comunque trovato diversi aspetti positivi sui quali costruire il proprio lavoro.

L'appuntamento con l'Everton arriva inoltre in giorni particolarmente significativi per il club del direttore sportivo Tiago Pinto. Il Bournemouth, qualificato per la prima volta nella propria storia alle competizioni UEFA, è stato infatti sorteggiato nello stesso gruppo del Milan in Europa League. Una prospettiva che aggiunge ulteriore fascino a una stagione già storica per la società inglese. Nel frattempo il club ha rinforzato anche la porta con un volto molto conosciuto dal pubblico italiano. È ufficiale l'arrivo di Michele Di Gregorio dalla Juventus: il portiere si trasferisce in Inghilterra in prestito per la stagione 2026/27, con il Bournemouth che dispone anche di un'opzione per acquistarlo definitivamente. L'ex Monza rappresenta un'aggiunta di grande esperienza per una squadra che dovrà gestire contemporaneamente Premier League ed Europa League.

Di Gregorio potrebbe essere già coinvolto nella partita contro l'Everton, anche se dovrà contendere il posto a Djordje Petrovic. Per quanto riguarda gli altri reparti, Rose dovrebbe mantenere gran parte della struttura utilizzata all'esordio. Smith, Hill, Antonio Silva e Truffert sono candidati per la difesa, mentre Cook e Scott possono formare la coppia centrale. Davanti, Evanilson resta il principale riferimento, sostenuto dalla qualità di Justin Kluivert, dalla capacità di inserimento di Tavernier e dalla fantasia di Rayan.

Everton, Moyes vuole dare continuità alla partenza positiva

L'Everton ha iniziato decisamente meglio il proprio campionato. La squadra di David Moyes ha superato per 2-0 il Crystal Palace, conquistando immediatamente tre punti e mantenendo la propria porta inviolata. A indirizzare la partita sono state le reti di Kiernan Dewsbury-Hall, con una gran botta di sinistro, e Thierno Barry, entrambe realizzate nella prima parte dell'incontro. Il risultato è stato convincente, anche se Moyes ha evidenziato come la prestazione non sia stata perfetta. Il Palace ha avuto alcune opportunità per colpire soprattutto nelle transizioni e l'Everton ha avuto bisogno anche degli interventi del proprio portiere per evitare complicazioni.

Una volta trovato il vantaggio, però, i Toffees hanno gestito molto meglio l'incontro. Il secondo gol ha permesso loro di controllare gli spazi e limitare progressivamente le possibilità degli avversari. La trasferta di Bournemouth rappresenterà quindi un test differente. L'Everton troverà una squadra aggressiva e desiderosa di festeggiare davanti al proprio pubblico il primo appuntamento casalingo della stagione.

Moyes potrebbe affidarsi nuovamente ad alcuni dei giovani utilizzati nella prima giornata. Harrison Armstrong, centrocampista di recupero dinamico e aggressivo, è candidato a giocare in mezzo al campo accanto a Hackney, mentre Tyrique George può trovare spazio nella zona offensiva insieme a Ndiaye e Dewsbury-Hall. Al centro dell'attacco dovrebbe essere confermato Barry, già a segno all'esordio ed in grado con il suo fisico di dare profondità alla squadra. Rimane invece indisponibile Tim Iroegbunam, mentre le condizioni di Norgaard e Garner devono essere monitorate.

PRESTON, INGHILTERRA - 26 AGOSTO: Thierno Barry dell’Everton festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita del secondo turno di Carabao Cup tra Preston North End ed Everton, disputata al Deepdale il 26 agosto 2026 a Preston, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Le chiavi della partita

Il Bournemouth proverà probabilmente ad alzare immediatamente il ritmo. Il calcio di Marco Rose richiede pressione, recupero veloce del pallone e capacità di occupare rapidamente la metà campo avversaria. L'Everton potrebbe però trovare proprio in questa aggressività gli spazi necessari per ripartire. La squadra di Moyes ha giocatori capaci di attaccare velocemente il campo e la prima giornata ha mostrato quanto possa diventare pericolosa quando riesce a trasformare un recupero in un'azione verticale.

Uno dei duelli più interessanti sarà quello tra Kluivert e il centrocampo dei Toffees. L'olandese può abbassarsi, ricevere tra le linee oppure attaccare direttamente l'area, rendendo meno semplice l'assegnazione delle marcature. La sua esplosività e agilità è veramente in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario Attenzione anche a Dewsbury-Hall, immediatamente protagonista nella nuova stagione dell'Everton. I suoi inserimenti possono costringere Cook e Scott ad abbassarsi, togliendo al Bournemouth uomini utili per la prima costruzione. Infine ci sarà da osservare la gestione delle energie delle Cherries. La prospettiva dell'Europa League renderà la stagione molto più intensa rispetto al passato e Rose dovrà progressivamente abituare la propria squadra a una gestione differente della rosa.

Bournemouth-Everton: data, orario e canali