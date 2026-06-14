Martedì 16 giugno 2026, nel primo turno del WTA di Nottingham, andrà in scena una sfida tutta ceca tra Marie Bouzkova e Tereza Valentova. Le due connazionali arrivano all'appuntamento con un notevole divario sia in termini di esperienza che di posizione nel ranking mondiale. Nessuna delle due, tuttavia, ha ottenuto risultati particolarmente significativi sull'erba.

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Il momento delle due tenniste

Bouzkova parte con i favori del pronostico grazie al maggiore bagaglio di esperienza e al numero più elevato di incontri disputati su questa superficie. La numero 28 del ranking WTA proverà a far valere la sua maggiore abitudine ai tornei di alto livello, mentre Valentova cercherà di sfruttare entusiasmo e spensieratezza per mettere in difficoltà la più quotata connazionale.

Le due tenniste si sono affrontate una sola volta in carriera. In quell'occasione fu Marie Bouzkova a imporsi in due set, conquistando una vittoria per 2-0 sul cemento di Praga. Nonostante la sconfitta, Valentova riuscì comunque a rendere il match competitivo, vincendo complessivamente nove game.

Il confronto di Nottingham rappresenta quindi una nuova occasione per la giovane ceca per misurarsi contro una delle giocatrici più esperte del circuito e provare a ribaltare il precedente sfavorevole.

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