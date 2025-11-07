Lo streaming gratis della gara di campionato Bra-Pineto: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 10:36)

Il girone A di Serie C propone una sfida interessante tra squadre con obiettivi differenti. Bra e Pineto si affrontano sabato 8 novembre alle ore 14:30 in un match che promette equilibrio e intensità. Vuoi assistere alla partita? Puoi guardare gratuitamente Bra-Pineto in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Bra-Pineto in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Bra-Pineto” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Bra è in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione difficile. La formazione di Nisticò è sedicesima con 10 punti e ha bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dalle zone basse della classifica, puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze veloci.

Il Pineto, invece, è in un buon momento di forma e punta a consolidare la propria posizione in zona playoff. La squadra di Tisci è nona con 16 punti e arriva al match con fiducia, forte di un gioco fluido e di una buona capacità realizzativa.

Le probabili formazioni di Bra-Pineto — Il Bra dovrebbe schierarsi con il 4-1-3-2 per garantire copertura e compattezza, mentre il Pineto risponde con il 4-2-3-1, modulo che favorisce la manovra offensiva e la gestione del possesso palla.

Bra (4-1-3-2): Renzetti, Cucciniello, Santis, Sganzerla, Pautassi, Brambilla, Lionetti, Baldini, Marca, Sinani, Biase. Allenatore: Fabio Nisticò

Pineto (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi, Lombardi, Germinario, Pellegrino, Schirone, Bruzzaniti, D'Andrea. Allenatore: Ivan Tisci

Non perdere l’occasione di seguire Bra-Pineto in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C, non perderti nemmeno un minuto di Bra-Pineto in streaming live gratis su Bet365.