Gli spareggi di UEFA Europa Conference League regalano un'affascinante sfida d'andata tra Braga e Austria Vienna. Il match è in programma per giovedì 20 agosto 2026 alle ore 21:00 nella cornice dello Stadio Municipale di Braga. La formazione portoghese, guidata da Carlos Vicens, punta a sfruttare il fattore campo per indirizzare subito la qualificazione. Dall'altra parte, le "Violette" austriache arrivano in Portogallo determinate a vendere cara la pelle in vista della gara di ritorno.

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Dove vedere Braga-Austria Vienna in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma del Braga

Al momento nessuna emittente ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere il match tra Braga e Austria Vienna.

Il Braga si presenta all'appuntamento con un bilancio recente di 4 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta, viaggando a una media di 1,5 gol fatti e 0,9 subiti a partita. Gli uomini di Carlos Vicens amano dominare il gioco (61% di possesso palla medio) e arrivano freschi dal punto di vista atletico, non avendo segnalato nuove defezioni dopo l'epidemia gastrointestinale che aveva causato il rinvio del match di campionato contro il Gil Vicente. Resterà fuori Sikou Niakhate per un problema al tendine d'Achille, mentre Bright Arrey-Mbi è in dubbio. Il punto di riferimento resta il capitano Ricardo Horta, già decisivo con 5 contributi gol in 4 presenze europee.

Il momento dell'Austria Vienna

L'Austria Vienna vanta un ruolino di marcia solido caratterizzato da 7 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime uscite, con una media realizzativa di 1,7 reti a incontro a fronte di 1,4 gol incassati. La compagine guidata da Stephan Helm fa del pragmatismo e delle ripartenze la propria forza principale. Gli ospiti dovranno rinunciare agli infortunati Manprit Sarkaria e Noah Botic, ma ritroveranno il leader difensivo Aleksandar Dragovic dopo la squalifica in campionato. Previsto il rientro dal primo minuto di Vasilije Markovic e Manfred Fischer, tenuti a riposo iniziale nel successo del fine settimana ad Hartberg.

Le probabili formazioni di Braga-Austria Vienna

Mister Carlos Vicens si affida a un undici d'attacco guidato dal capocannoniere Pau Victor e dal capitano Horta, puntando sul controllo del possesso e la spinta sugli esterni. L'Austria Vienna risponde con una linea difensiva guidata dall'esperienza di Dragovic e un centrocampo di sostanza guidato da Fischer, pronto a innescare l'unica punta Boateng.

Braga (4-3-3): Fontes; Bajrami, Barcia, Lagerbielke, Gomez; Moutinho, Rodrigues, Tiknaz; Horta, Victor, Silva.

Austria Vienna (4-2-3-1): Sahin-Radlinger; Nnodim, Dragovic, Feddersen, Schablas; Markovic, Maybach; Fischer, Hettwer, Wels; Boateng.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ci si attende una gara in cui il Braga cercherà di fare la partita fin dai primi minuti, forte del controllo del ritmo e dell'ottima qualità sulla trequarti con Ricardo Horta e Demir Tiknaz. L'Austria Vienna imposterà una gara di sofferenza e compattezza difensiva, cercando di sfruttare gli spazi in ripartenza con la velocità di Kelvin Boateng e la qualità nei passaggi chiave di Manfred Fischer. La capacità dei padroni di casa di concretizzare la mole di gioco sarà fondamentale per spezzare l'equilibrio.

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