La Superettan svedese propone la sfida tra Brage-Falkenberg, in programma venerdì 26 giugno alle ore 19:00. Un match interessante tra due squadre con obiettivi diversi: il Brage è decimo con 16 punti e vuole consolidare la propria posizione a metà classifica, mentre il Falkenberg è secondo a quota 25 e punta a restare stabilmente in zona promozione.

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Il momento delle due squadre

Il

sta vivendo una stagione altalenante, ma il fattore campo può diventare un elemento chiave per provare a strappare punti importanti contro una delle squadre più in forma del campionato.

Il Falkenberg, invece, si conferma tra le formazioni più competitive della Superettan e con 25 punti occupa stabilmente le zone alte della classifica. Gli ospiti arrivano con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e restare agganciati alla corsa promozione.

Le probabili formazioni di Brage-Falkenberg

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Ci si attende una gara intensa e combattuta, con il Falkenberg leggermente favorito ma il Brage pronto a sfruttare il proprio campo.

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