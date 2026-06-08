Analisi del momento delle due squadre, probabili formazioni e tutte le informazioni per seguire il match in diretta streaming
Brage e Ljungskile provano a dare una direzione più chiara alla propria stagione in una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica della Superettan. L'appuntamento è fissato per le 19:00 di martedì 9 giugno sul terreno del Domnarvsvallen di Borlänge. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BRAGE-LJUNGSKILE CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA BRAGE-LJUNGSKILE SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
Dove guardare Brage-Ljungskile, in diretta TV e in streaming gratuito
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Il momento delle due squadre
La formazione di casa prova a costruire la propria risalita partendo da segnali incoraggianti. Il pareggio ottenuto sul terreno del Landskrona ha confermato la capacità del Brage di restare in partita anche contro avversari di livello, ma i sedici gol incassati nelle prime dieci giornate raccontano una squadra ancora alla ricerca della giusta solidità.Sul fronte opposto, il Ljungskile porta con sé un bilancio più complicato. Sei sconfitte nelle prime dieci uscite hanno rallentato una crescita che l'ambiente sperava di vedere con maggiore continuità. L'ultimo ko contro il Varbergs ha evidenziato nuovamente le difficoltà di una squadra che alterna buone trame offensive a momenti di evidente fragilità.
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