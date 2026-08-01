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L’Eliteserien 2026 prosegue con la 16ª giornata, che propone la sfida tra Brann-Rosenborg, in programma domenica 2 agosto alle ore 19:15. Al Brann Stadion si affrontano due club storici del calcio norvegese, attualmente separati in classifica: il Brann occupa il settimo posto, mentre il Rosenborg si trova in decima posizione. Entrambe le squadre cercano punti importanti per migliorare la propria situazione in campionato.

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Il Brann vuole rilanciarsi davanti ai propri tifosi

Il

arriva alla sfida con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. La formazione di Bergen vuole avvicinarsi alle zone alte della classifica e migliorare il proprio rendimento in una stagione fin qui caratterizzata da alti e bassi.

Davanti al pubblico del Brann Stadion, i padroni di casa proveranno a imporre il proprio ritmo e a mettere in difficoltà il Rosenborg attraverso intensità e pressione offensiva.

Il Rosenborg cerca continuità

Il

affronta una trasferta importante con la volontà di risalire la classifica. Il club più titolato del calcio norvegese vuole tornare protagonista e sa che una vittoria contro un avversario storico come il Brann potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Gli ospiti punteranno sulla propria esperienza e sulla qualità dei singoli per provare a portare a casa un risultato positivo dal Brann Stadion.

Il momento delle due squadre

Il

parte con il vantaggio del fattore campo e vuole sfruttare questa occasione per avvicinarsi alle posizioni che contano. Una vittoria contro il Rosenborg avrebbe un peso importante anche dal punto di vista del morale.

Il Rosenborg, invece, ha bisogno di una prestazione convincente per invertire la rotta e rilanciarsi nella seconda parte di stagione. La sfida tra due grandi nomi del calcio norvegese promette equilibrio e spettacolo.

Le probabili formazioni di Brann-Rosenborg

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la sedicesima giornata di Eliteserien.

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